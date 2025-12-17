Benedetti ve “ambiente” para salvar Reforma de la Salud tras las próximas elecciones en el Congreso

En una reciente entrevista con 6AM de Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti abordó diversos temas de actualidad, incluyendo las derrotas legislativas del Gobierno nacional, acusaciones de corrupción contra exfuncionarios y su propia situación judicial. Benedetti no ocultó su frustración con el proceso legislativo, especialmente en lo que respecta a la reforma al sistema de salud.

El ministro expresó su descontento con la forma en que se manejó la reforma laboral, señalando que “ellos no habían discutido ni debatido ese proyecto de la reforma laboral”. En esta nueva ocasión, criticó la acción de ocho representantes que firmaron ponencia negativa, lo que impidió el debate. Además, el ministro anticipó que la segunda vez que se intentara debatir el proyecto, la estrategia sería “dilatar, dilatar y retardar el debate”.

Mencionó que el proyecto de ley aprobado el 6 de marzo en la Cámara de Representantes llegó a la Comisión Séptima del Senado el 2 de abril, pero solo hasta el 11 de junio se dio la ponencia bancada y después del 17 de septiembre, cuando Alirio Barrera y Honorio Henríquez radicaron la ponencia, “es que empezaron dizque a debatir o a citar a la comisión”.

Distanciamiento del Congreso

El ministro atribuyó las recientes derrotas legislativas a una decisión del gobierno de distanciarse del Congreso. Explicó que, “nosotros dejamos tirados al Congreso, nosotros tomamos distancia del con Congreso, nosotros nos alejamos del Congreso de que se tomó una decisión política después del 3 de septiembre cuando eligieron al constitucional al magistrado de la Corte Constitucional Camargo”.

Esta decisión según el ministro, llevó a que “este tipo de iniciativas parlamentarias iban a tener este fin y que además las otras, el Congreso tendría la responsabilidad de discutirlas, debatirlas, aprobarlas o negarlas”. Concluyó que “no es una derrota, sino que nosotros nos distraemos, lo cual demuestra que si el Ejecutivo se aleja del Congreso y se asfixia de tal forma que ni siquiera para las plenarias tenían el quórum para aprobar el orden del día”.

Acusaciones contra Luis Carlos Reyes y la DIAN

El jefe de la cartera del Interior se refirió a un “cruce de mensajes muy fuerte con el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, y prometió “desenmascararlos” y “revelar las pruebas de que quiénes eran realmente”.

Detalló que en una grabación del 31 de agosto, alias ‘Papá Pitufo’ “habla sobre Reyes que está con unos contrabandistas”. Posteriormente, el 7 de septiembre, en una declaración juramentada y con video, un agente encubierto “dice que Reyes es Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN”.

Noticia en desarrollo