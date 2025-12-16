Reforma Salud: atención a los usuarios y dignificar la labor de los profesionales, piden médicos

Médicos y gremios han hecho llamados insistentes al Congreso de Colombia para aprobar una reforma a la salud que solucione la crisis del sistema, enfocándose en la atención primaria, prevención, dignificación del personal médico y gestión transparente de recursos, aunque la reforma original del gobierno Petro enfrentó obstáculos y fue archivada, derivando en la implementación de modelos como el Preventivo, Predictivo y Resolutivo, buscando mejorar la eficiencia y acceso.

Sobre este, el médico Aníbal Llanos de la Cruz aseguró que esta reforma debe dignificar la labor de todos los profesionales de la salud.

“Lo más importante es que haya una dignificación laboral donde el sector salud sea mejor pago y donde exista una importancia en médicos, enfermeras, odontólogos y en todo el personal administrativo que se encarga de la prestación del servicio para que así haya una optimización en la salud”, aseguró el profesional de la Salud.

De la Cruz asegura que es importante que La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), será la única entidad encargada de la gestión financiera,

Según el ministerio, a través de esta norma se orientan los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.

Una propuesta es fortalecer el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) mediante la participación activa y formal de médicos especialistas, quienes apoyarían a los médicos generales, especialmente en regiones apartadas.

“Garantizar un acceso universal equitativo a todos los colombianos en la cual los servicios de salud para que no exista ningún tipo de barrera que le pueda permitir a cualquier colombiano acceder al servicio. Fortalecimiento de la red pública, la misma de los hospitales públicos y a las entidades privadas para que se presta los servicios de manera adecuada”, concluyo el galeno.