El audio por el que Benedetti asegura que Luis Carlos Reyes tiene vínculos con alias “Papá Pitufo”

Se trata de lo que el ministro del interior Armando Benedetti considera como la prueba reina, para los señalamientos en contra del Exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, y unos presuntos vínculos con alias “papá Pitufo”.

El audio que conocimos en caracol radio es de una presunta conversación entre Camilo Gómez, el agente encubierto Álvaro Galvis y Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, en donde hablan que papaya tiene infiltrada a la Dian y tienen a orejas, quien sería Luis Carlos Reyes. escuchemos

Frente a este Audi, el presidente Gustavo Petro también se refirió y aseguró que exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo, quien fue infiltrada en el despacho de Reyes por parte de “Papá Pitufo“ y cuál es la verdadera razón por la que lo sacó de la Dian.