Carlos Carrillo afirma que proyecto de La Mojana por 1,1 billones de pesos no ha sido contratado

Carlos Carrillo, director Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), abordó en 6AM de Caracol Radio las acusaciones de baja o nula ejecución en proyectos como La Mojana, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica, señaladas por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y gerente (e) del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

Carrillo lamentó que lo describió como “espectáculo” por parte de la directora del DAPRE, afirmando que “no hay ninguna necesidad de hacer este tipo de show mediático cuando usted necesita hacer una denuncia”.

“Las cosas se hicieron bien mientras yo estuve en el fondo”

Aseguró que, durante su gestión denunció ante la Fiscalía General posible casos de corrupción incluyendo el proyecto de la Ruta del Arroz, sin recurrir a ruedas de prensa para atacar a nadie. “El deber de un funcionario público es denunciar y eso es lo que yo he hecho y pues yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila y puedo mirar a los ojos al presidente y al país para decirles que aquí las cosas se hicieron bien mientras yo estuve en el fondo de adaptación”, enfatizó.

El director de la UNGRD reveló que, al ser nombrada como gerente encargada, se puso a disposición de ella para ofrecerle información sobre la posible corrupción. Mencionó que la gerente anterior, Katherine Rojas, despidió a sus equipos técnicos cuando Armando Benedetti asumió el control del fondo.

Respecto a las investigaciones anunciadas por la Contraloría y la Procuraduría, Carrillo afirmó que no le “trasnocha”, ya que ha actuado correctamente y ha puesto en conocimiento de las autoridades todo lo que ha surgido. Atribuyó el “relato” de la de Rodríguez a un intento de “atornillarse en su cargo en el DAPRE y de presentarlo como “inepto”.

Sobre el proyecto de La Mojana, que Rodríguez señaló con un 0% de ejecución, Carrillo explicó que es un proyecto plurianual de 1.1 billones de pesos (alrededor de 300 millones de dólares) y que “no se ha contratado”. Detalló que el 82% de los recursos están destinados a la obra, lo cual no se ha iniciado porque, al llegar al fondo, encontró una consultoría de 56 millones de pesos con denuncias de presunta corrupción.

Tras una revisión, se determinó “que ninguno de los proponentes cumplía”, lo que llevó a declarar desierto el proceso para evitar favorecer a un contratista. “Yo no puedo adjudicar por adjudicar”, sentenció. Añadió que “imagínese usted la irresponsabilidad que hubiera sido adjudicar un contrato de 56 millones de pesos que iba a definir el futuro de casi 1.2 billones, simplemente porque a mí me da miedo que digan que tengo baja ejecución”. También aclaró que el fondo no funciona con el principio de anualidad y puede mantener recursos durante varios años.

En cuanto al cambio de sede del fondo, Carillo desmintió las acusaciones de la directora del DAPRE, señalando que el aumento en el precio por metro cuadrado fue de solo 12.000 pesos. Explicó que el presidente le ordenó fusionar las dos entidades, por lo que trasladó el fondo a las instalaciones de la UNGRD al finalizar el contrato de arrendamiento anterior.

Noticia en desarrollo