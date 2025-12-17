Más de 3.100 candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso de 2026

Tras el cierre del periodo de modificaciones por renuncia o no aceptación, un total de 3.144 candidatos quedaron oficialmente inscritos para participar en las elecciones al Congreso de la República de 2026, que se realizarán el 8 de marzo.

De ese total, 1.078 aspirantes buscarán una curul en el Senado de la República, mientras que 2.066 candidatos competirán por la Cámara de Representantes. Las inscripciones se distribuyen en 524 listas a nivel nacional.

¿Cómo están conformadas las candidaturas al Senado?

Para el Senado se inscribieron 26 listas. De estas, 16 corresponden a la circunscripción nacional, integradas por 1.054 candidatos, y 10 listas pertenecen a la circunscripción indígena, con 24 aspirantes en total.

¿Y las listas de candidatos a la Cámara de Representantes?

En el caso de la Cámara, las 498 listas inscritas se reparten entre varias circunscripciones. La mayor concentración está en la territorial, con 302 listas y 1.631 candidatos. Le siguen las circunscripciones afrodescendiente, indígena, internacional y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que en conjunto suman más de 400 aspirantes a la corporación.

¿Habrán cambios en estas listas?

La Registraduría Nacional remitió el listado oficial de candidatos al Consejo Nacional Electoral, así como a la Procuraduría y la Contraloría, en cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el calendario electoral, las listas aún podrían modificarse en casos específicos, como revocatorias por causas legales, inhabilidades sobrevinientes o decisiones judiciales. Además, se permitirá la inscripción de nuevos candidatos en situaciones excepcionales como fallecimiento o incapacidad permanente