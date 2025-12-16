Ministro de Salud cuestiona a las EPS por falta de control y billonarias inconsistencias en recursos / Carlos Ortega ( EFE )

En la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó fuertes críticas contra las EPS y parte del sistema de salud, al denunciar graves inconsistencias en el manejo de recursos públicos y advertir que, pese a los incrementos en el presupuesto, la atención a los pacientes no ha mejorado.

Según el ministro, la Contraloría General de la República detectó que entre 2020 y 2022 las EPS no lograron explicar el destino de más de 12 billones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos, en 2020 no se pudo justificar el uso de 6,8 billones, en 2021 3,8 billones, y en 2022 1,8 billones de pesos.

Jaramillo agregó que en 2024 se evidenció una nueva inconsistencia por 2,8 billones de pesos, tras comparar los giros realizados por el ADRES con los reportes entregados por las EPS al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud.

El jefe de la cartera señaló que el Gobierno ha incrementado de forma permanente la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero sostuvo que el problema radica en la falta de auditoría y control sobre los recursos entregados a las EPS, muchas de las cuales, según afirmó, no cuentan hoy con capital, patrimonio ni reservas suficientes.

El ministro también cuestionó los argumentos de crisis financiera del sector, al indicar que más de 150 clínicas privadas reportaron utilidades netas cercanas a los 4 billones de pesos en 2024, y citó como ejemplo entidades vinculadas a conglomerados como Sanitas, Colsanitas y la Fundación Valle del Lili.

Finalmente, Jaramillo criticó la integración vertical y aseguró que, mientras algunas clínicas reportan altas utilidades, los usuarios continúan enfrentando demoras en la entrega de medicamentos, citas y tratamientos, situación que no puede seguir siendo atribuida al Gobierno.