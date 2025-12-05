Así quedaría el salario mínimo para 2026 en Colombia según la inteligencia artificial

Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO en inglés), el salario mínimo se reconoce como la cuantía de dinero más baja con la que se puede remunerar legalmente a un trabajador por las labores desarrolladas en un periodo determinado, usualmente, destinado mensualmente. Esto es lo que en Colombia se conoce como el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Este monto es definido al finalizar cada año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que se encuentra compuesta por integrantes del gobierno, de diferentes gremios, sectores económicos, entre otros. Con el fin de que desde el primero de enero del siguiente año, los trabajadores puedan percibir un salario mayor al que recibían anteriormente.

Salario mínimo para 2026

Para el año 2026, si bien se han escuchado diferentes posturas sobre cuál debería ser el aumento del salario mínimo, aún no se ha establecido legalmente de cuanto se tratará dicho incremento. A pesar de esto, una de las propuestas que más le ha sonado a los colombianos, fue realizada por el presidente Gustavo Petro, quien sugirió un aumento que posicionaría el salario mínimo, en un monto superior a $1′800.000 pesos colombianos.

Sin embargo, en la comisión donde se decide el incremento del salario, esta idea no ha sido muy bien recibida, pues en medio de las inconformidades y faltas de acuerdos, diferentes sectores han expresado que tal aumento es muy radical y podría traer diferentes consecuencias, por lo tanto, el incremento debería posicionar la remuneración mensual entre $1′500.000 y $1′600.000 pesos.

Dada la incertidumbre que ha causado la cantidad de propuestas sobre el incremento al salario mínimo, del cual aún no se sabe cuanto incrementará, se le preguntó a la inteligencia artificial de cuanto debería ser dicho aumento, siendo una opinión dada desde una posición imparcial, y esto respondió:

Salario mínimo para 2026 según la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial aseguró que el incremento más razonable e imparcial, teniendo en cuenta aspectos como la inflación, la productividad y la capacidad de pago de las empresas, debería situarse entre un 7% y un 9%, pues según aseguró, así se protegería el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar un choque muy fuerte en los empleadores.

Los aumentos planteados con base en el salario mínimo (sin auxilio de transporte) serían los siguientes:

+7% | $1′522.610 COP

| $1′522.610 COP +8% | $1′536.840 COP

| $1′536.840 COP +9% | $1′551.070 COP

Frente a esto, la IA también complementó que un incremento al salario mínimo que sea menor al 6% perjudicaría directamente a los trabajadores, por otro lado, entre el 7 y 9% sería económicamente sano, y un aumento mayor al 10%, podría tener consecuencias no deseadas como un aumento del desempleo, informalidad o mayor inflación.

