¿Cuánto ganarán los auxiliares de Policía? Petro confirma salario en 2026 y aumento de bonificación

En 2025, los auxiliares de policía en Colombia continúan recibiendo una bonificación económica mensual como reconocimiento por su servicio dentro de la Policía Nacional, aunque aún no cuentan con un salario equivalente al de los agentes uniformados.

El cuerpo de auxiliares, conformado por jóvenes que prestan servicio en apoyo a las labores institucionales, recibe una bonificación mensual que sirve como incentivo económico durante su periodo de servicio y que se reconoce también para efectos de cesantías, pensión y asignación de retiro en entidades estatales.

Salario mínimo para auxiliares de Policía

El monto de esta bonificación puede llegar hasta el 50% del salario mínimo mensual vigente, aunque puede variar según el estado y la modalidad del servicio prestado.

Ahora, frente a esto, el presidente Gustavo Petro, anunció la duplicación del pago de la bonificación mensual a los auxiliares de Policía y confirmó que, a partir del próximo 1.º de enero, estos jóvenes recibirán el reconocimiento de un salario mínimo legal mensual vigente.

El anuncio fue hecho en medio de un discurso por el ascenso de oficiales, en el que se defendió la necesidad de priorizar el gasto público en quienes “cuidan la vida” y cumplen labores esenciales para la seguridad y la convivencia en el país.

Durante su intervención, el presidente cuestionó el concepto de riesgo país asociado al trabajo y a los ingresos de los trabajadores, señalando que los verdaderos riesgos provienen del rentismo y de sectores que, según afirmó, viven de los recursos del Estado sin necesitarlos.

Cómo quedaría la bonificación para el 2026

Así las cosas, esta valor de bonificación quedaría el próximo año en aproximadamente en 1’423.000, más lo que aumente el salario mínimo en Colombia en el 2026, y también recibirán el mismo valor mensualmente como forma de salario.

Adicionalmente, fuentes del sector reportan que la Policía ofrece otros incentivos económicos y beneficios complementarios para quienes prestan su servicio como auxiliares, incluyendo bonificaciones especiales, prestaciones sociales y estabilidad laboral por periodos determinados, además de facilidades de formación y capacitación.

En este contexto, el presidente dice que para el próximo año (2026) habrá conquista histórica para los auxiliares: a partir del 1 de enero, los jóvenes que cumplen esta función recibirán un salario mínimo legal mensual vigente completo, lo que representa un avance significativo en el reconocimiento económico de su labor dentro de la institución.