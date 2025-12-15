No hubo acuerdo en la Comisión de Concertación para el incremento del salario mínimo 2026

Es difícil que exista un acuerdo para el aumento del salario mínimo (créditos: GettyImages)

Ni empresarios ni trabajadores llegaron a un acuerdo en la mesa tripartita de concertación que lidera el Gobierno Nacional para fijar el incremento del salario mínimo del 2026.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que si bien el 15 de diciembre era la fecha límite para acordar un incremento producto del diálogo con las centrales obreras y el gremio empresarial, ninguno de los dos se movió del 16% y 7.21%, respectivamente.

¿Qué sigue ahora?

El ministro Sanguino dijo que por ley, tanto sindicatos como los empresarios tienen 48 horas para presentar salvedades e incluso nuevas propuestas. Será la oportunidad para que el Gobierno se reúna de forma bilateral con cada uno de ellos.

“Recuerden que la ley 278 del 96 se establece como plazo final en 30 de diciembre. Nosotros vamos a recibir y examinar los documentos de salvedades de las partes y allí revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación O si definitivamente las posiciones están tan distantes y tan, digamos, inviables para la búsqueda de un acuerdo”, indicó Sanguino.

Luego de analizar estas salvedades, el gobierno podrá tomar la determinación de fijar el salario mínimo por decreto.

“Y entonces le corresponde al gobierno adoptar la decisión mediante un decreto presidencial, como ocurrió el año anterior y como ocurrió también en el año 2023”, indicó Sanguino.

Empresarios advierten riesgos del incremento de dos dígitos

María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, indicó que si bien el trato en la mesa fue cordial, no pueden aceptar un incremento de dos dígitos.

“Un acuerdo de dos dígitos es imposible que nosotros como empresarios lo aceptemos, porque, pues serían demasiado irresponsables, la verdad, nosotros somos técnicos. Entonces puede suceder que si el gobierno decrete dos dígitos 10, 11, 12, eso es verdad, pero esa sería la responsabilidad del gobierno”, indicó Ospina.

En ese sentido, aseguró que insistirán en que el gobierno tome decisiones sensatas pensadas en el empresariado colombiano.

“Todavía tenemos las 48 horas de salvedades, nosotros obviamente vamos a insistir en estas cifras, vamos a esperar que pasa, tenemos reunión y miramos a ver que va a pasar”, indicó la líder gremial.

El pedido de los sindicatos al Banco de la República

Fabio Arias, presidente de la CUT, confirmó que los empresarios no se movieron del 7.2% de incremento propuesto, por lo que ellos tampoco dieron su brazo a torcer.

Arias confía en que el gobierno decrete este incremento a favor de los trabajadores.

No obstante, pido al Banco de la República que baje las tasas de interés.

“Reduciendo las tasas de interés también podemos jalonar la economía, es darle otro empujón a lo que se ha hecho por el lado de los ingresos, pero si usted reduce las tasas de interés evidentemente la gente tendrá mejor oportunidad inclusive de endeudarse, incluso evidentemente de mejorar la actividad productiva”, dijo Arias.