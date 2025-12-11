Salario mínimo 2026: esto le descontarán en salud y pensión si el aumento es del 16%

En los últimos días, se levantaron las mesas de negociación para definir cómo quedará el salario mínimo para el año 2026. Una de las propuestas que dio a conocer el ministro de Trabajo surgió por parte de las centrales obreras, quienes sugirieron que el ajuste debería ser del 16%.

Si esa iniciativa se convierte en realidad, el salario básico en Colombia pasaría a ser de 1.651.260 pesos para el próximo año. Asimismo, el auxilio de transporte llegaría hasta los 232.000 pesos teniendo en cuenta el aumento propuesto por las centrales obreras. Por lo tanto, la cifra final sería de 1.883.260 pesos sumando ambos conceptos.

Si bien el aumento en el salario mínimo resulta beneficioso para muchos trabajadores en Colombia que reciben este pago, esto también representa una serie de deducciones por diferentes conceptos, incluyendo los aportes a salud y pensión que estos realizan cada mes.

¿Cómo funcionan los aportes a salud y pensión?

Los aportes a salud y pensión están establecidos en la Ley 100 de 1993. El primero corresponde a una cifra del 12,5%, y el segundo es del 16%. Sin embargo, el empleado solamente debe asumir un 4% que se descontará del pago de su sueldo para realizar estos aportes, el restante lo asume directamente el empleador.

Ahora bien, si se toma en cuenta el aumento del salario mínimo que proponen las centrales obreras, y se le resta el 4% que debe aportar un empleado en salud y pensión, la fórmula es la siguiente:

1.651.260 * 4 = 6.605.040 pesos

6.605.040 / 100 = 66.050 pesos

En ese orden de ideas, si el salario mínimo en Colombia llega a una cifra de 1.651.260 pesos, los trabajadores tendrían que realizar un aporte mensual de 66.050 pesos por cada uno de estos conceptos, lo que equivale a un descuento total de 132.100 pesos que se verá reflejado en el pago de su nómina.

Sin embargo, esto no afectará directamente sus ingresos teniendo en cuenta el auxilio de transporte que también reciben.

¿Cómo quedarán los aportes si se aprueba la propuesta de los empresarios?

Por su parte, los empresarios lanzaron una propuesta del 7,21% frente al ajuste del salario mínimo para el 2026 a partir de la última cifra de inflación que indicó el Dane (5,30%). Esto dejaría el incremento en 1.526.134 pesos de cara al próximo año. Mientras que el auxilio de transporte pasaría a ser de 214.420 pesos.

En cuanto a los aportes a salud y pensión, cada uno de ellos corresponde a una cifra de 61.045 pesos que debe asumir el trabajador cada mes. Es decir, el descuento total sería de 122.090 pesos.

¿Qué sigue en la negociación del salario mínimo?

Tras revelarse las propuestas emitidas por los empresarios y las centrales obreras, estas partes, junto al Gobierno, entrarán a negociar la cifra final del salario mínimo en las reuniones que se celebrarán el 11 y 12 de diciembre. Entretanto, el lunes 15 será el primer plazo para llegar a un acuerdo al respecto.

Si esto no ocurre, se llevarán a cabo unas sesiones extraordinarias para establecer cuál será el ajuste. De lo contrario, este será sancionado por medio del decreto emitido por el presidente Gustavo Petro.