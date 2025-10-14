Realizaron mesa de articulación del programa Familias en su Tierra en María La Baja, Bolívar

Cartagena

Con el objetivo de fortalecer las condiciones socioeconómicas de las familias, a través de proyectos que permitan mejorar su alimentación, generar ingresos , vivir mejor y fortalecer sus lazos comunitarios, se realizó en la Casa de la Cultura una mesa de articulación del programa Familias en su Tierra.

Para Jania Castro Morante, secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género del municipio, el programa cuenta con la articulación de Prosperidad Social, la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD y la Alcaldía Municipal.

Los componentes del programa son:

- Cosechando mi Hogar: implementando unidades productivas para el autoconsumo, mediante entrega de insumos, capacitación y promoción de hábitos saludables, para fortalecer la seguridad alimentaria en el hogar.

- Vivir mi Casa: mejorando las condiciones de habitabilidad de la vivienda mediante obras locativas o la dotación de muebles, enseres o electrodomésticos.

- Produciendo para mí Hogar: este componente apoya la creación o fortalecimiento de proyectos productivos, que mejoren los ingresos y las condiciones de vida de las familias participantes.

- Fortalecimiento Social y Comunitario, acá se busca generar arraigo y resiliencia, impulsando el ejercicio de los derechos, la organización social y la integración comunitaria, a través del desarrollo del plan de vida del hogar.

Para la ejecución del programa se cuenta con un equipo interdisciplinario, gestores capacitado y que se encuentran en el territorio, interconectados con las familias beneficiadas.