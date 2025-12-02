Consulte si tiene giro en el Banco Agrario en diciembre 2025: Link, información necesaria y pasos

Imagen de referencia a transferencias con el Banco Agrario de Colombia/ Getty Images

Prosperidad Social confirmó el calendario, los requisitos y el monto oficial del próximo pago de Renta Ciudadana correspondiente al sexto ciclo de 2025. Este giro será entregado por medio del Banco Agrario de Colombia, que nuevamente será el encargado de entregar los recursos a nivel nacional.

Este desembolso generó gran expectativa por que se realizará en medio de la temporada navideña y representa un alivio económico clave para las familias que reciben este dinero.

Los beneficiarios de estas ayudas con su número de cédula y clasificación del Sisbén pueden consultar en la página de Prosperidad Social, si resultaron beneficiarios de estas ayudas que buscan dar un soporte a los gastos básicos de alimentación y vivienda.

Para garantizar los recursos de este ciclo, Prosperidad Social invirtió $324.061 millones. Este monto será entregado en los abonos de cada uno de los beneficiarios a través del Banco Agrario y la red de aliados.

Fechas y monto para el pago del sexto ciclo:

El pago del sexto ciclo de los dos subsidios (Devolución del IVA y Renta Ciudadana) está programado del 4 al 15 de diciembre.

El pago de los ciclos de este subsidio se realiza cada 45 días y tiene un monto entre los $220.000 y los $500.000. El cálculo se realiza sumando el costo mensual individual de cada integrante del hogar.

¿Cómo saber si usted es beneficiario?:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/

Seleccione el tipo de subsidio que desea consultar: Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Colombia Mayor o Renta Joven.

Complete los campos requeridos con su tipo y número de documento de identificación.

con su tipo y número de documento de identificación. Escriba el código Captcha que aparece en el recuadro.

que aparece en el recuadro. Haga clic en la casilla de autorización de tratamientos de datos .

. Avance con el botón de ‘Consultar’. Allí le aparecerá el punto de pago asignado y la información del giro.

¿Cómo saber si ya tiene un giro en el Banco Agrario?

El método más directo es a través del portal de consultas del banco:

Ingresa al enlace oficial de consulta de giros del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx.

Selecciona tu tipo de identificación (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.).

(Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.). Digita tu número de identificación.

Ingresa el código de seguridad o “captcha” que aparece en la imagen.

que aparece en la imagen. Haz clic en Consultar.

El sistema te indicará si tienes un giro programado, la modalidad de pago (abono en cuenta, giro por corresponsal, etc.), la fecha y el lugar específico donde puedes reclamarlo.

Documentos para recibir el giro:

Para cobrar el incentivo, los beneficiarios deben presentar tres documentos fundamentales que acreditan su permanencia y cumplimiento dentro del programa:

Registro en el Sisbén IV

El hogar debe estar debidamente inscrito y clasificado en el Sisbén IV, requisito indispensable para acceder y mantenerse dentro de Renta Ciudadana. Las categorías priorizadas comprenden principalmente los grupos A y B.

Acta de Compromiso y Corresponsabilidad firmada

Cada beneficiario debe haber firmado el documento donde acepta las reglas del programa, incluyendo la asistencia escolar, controles de salud y actualización de datos. No firmarlo implica la suspensión del incentivo.

Cédula de ciudadanía vigente

La identificación original y actualizada es obligatoria para el cobro tanto en entidades bancarias como en puntos autorizados. Sin ella, el pago no puede ser retirado bajo ninguna modalidad.

Canales de pago habilitados por el Banco Agrario

El Banco Agrario confirmó que los giros se entregarán a través de varios mecanismos para garantizar cobertura nacional: