Más de 80 mil tolimenses recibirán el pago de los dos nuevos ciclos de Colombia Mayor

Tolima

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que este jueves 4 de diciembre iniciará la entrega del ciclo 11 del programa Colombia Mayor, para la modalidad de giro, con un aumento significativo en el monto para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65.

Las entregas comenzaron el martes 2 de diciembre para las personas bancarizadas, mientras que la entrega por giro finalizará el 18 de diciembre.

Por su parte, la gerente del DPS en el Tolima, Jessica Tatiana García, precisó que en diciembre se cumplirán dos ciclos: el ciclo 11 irá hasta el 18 de diciembre y el ciclo 12 comenzará el 23 de diciembre.

“En este ciclo, 83.396 beneficiarios en el Tolima recibirán los recursos mediante transferencia bancaria o giro, según el canal asignado. La inversión total en la región es de 19.664 millones de pesos”, afirmó García.

La funcionaria agregó que el Banco Agrario es el operador oficial del programa Colombia Mayor, encargado de realizar los pagos por transferencia o giro a través de sus aliados: Gana Gana, Redval, Movii y Efecty.

“El Banco Agrario cuenta con un link en el cual cada beneficiario puede consultar cuál es el aliado o el punto donde puede realizar su retiro: www.consultasgiros.bancoagrario.gov.co”, explicó.

Asimismo, destacó que los adultos mayores pasarán de recibir $80.000 a $230.000 mensuales. “Este es un incremento histórico que les permitirá superar la línea de pobreza extrema y marca el inicio del Pilar Solidario como bandera de nuestra entidad”, concluyó.