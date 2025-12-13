Renta Joven 2025: Prosperidad Social anuncia fecha límite para actualizar novedades del ciclo 6

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció que los participantes del programa Renta Joven tienen plazo hasta el 17 de diciembre para registrar o actualizar las novedades correspondientes al ciclo 6 de pagos de 2025, un trámite clave para garantizar la correcta continuidad del incentivo económico que entrega el Gobierno nacional a jóvenes en proceso de formación.

Según la entidad, el registro de novedades estará habilitado del 10 al 17 de diciembre a través del portal oficial de Renta Joven. Las actualizaciones realizadas dentro de este periodo aplicarán exclusivamente para el ciclo 6 de diciembre.

Desde Prosperidad Social reiteraron que el reporte oportuno de cambios académicos, personales o de estado es obligatorio, ya que de ello depende la validación de la permanencia del beneficiario en el programa y la correcta liquidación de los apoyos económicos.

Lista de novedades que se pueden tramitar en el ciclo 6 de Renta Joven

Aplazamiento del proceso de formación, en caso de interrupción temporal de los estudios.

Cambio de programa académico, cuando el beneficiario haya modificado su ruta de formación.

Retiro voluntario del programa.

Reporte de graduación de bachiller, dirigido a jóvenes que se encuentren en estado suspendido.

Levantamiento del estado aplazado, cuando se retomen los estudios.

Levantamiento de suspensión, si ya se superaron las causas que dieron origen a esta condición.

Actualización de datos básicos del beneficiario, como el cumplimiento de la mayoría de edad (18 años) o cambios en la información personal registrada.

El DPS aclaró que no realizar estas actualizaciones dentro del plazo establecido puede generar retrasos, suspensión de pagos o incluso la salida del programa, dependiendo del caso.

Ciclo 6 de Renta Joven: quiénes son los beneficiarios

El ciclo 6 correspondiente al mes de diciembre está dirigido a jóvenes que hacen parte del programa y que cumplen los criterios establecidos por Prosperidad Social. Se trata principalmente de personas entre 14 y 28 años, en condición de vulnerabilidad económica, que estén matriculados en programas de educación superior, formación técnica, tecnológica o complementaria, incluidos procesos con el SENA.

A través de Renta Joven se busca incentivar la permanencia y culminación de los estudios, mediante transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de compromisos académicos.

De acuerdo con la entidad, cada ciclo de pagos depende de la validación de la información académica y administrativa, razón por la cual el reporte de novedades es un paso fundamental en la operación del programa.

Los beneficiarios de Renta Joven podrán la aplicación Bico del Banco Agrario para recibir la transferencia monetaria de la próxima entrega. Esta billetera digital es gratuita y permite administrar el dinero desde el celular de forma rápida, fácil y segura:

¿Renta Joven seguirá en 2026?

Desde la entidad señalaron que Renta Joven hace parte de la política de transferencias del Gobierno nacional y se articula con la apuesta por fortalecer la inclusión social y educativa de la población joven. No obstante, la continuidad del programa el próximo ño estará sujeta a las decisiones presupuestales, ajustes operativos y lineamientos que se definan para la siguiente vigencia fiscal.

Por ahora, Prosperidad Social insiste en que los jóvenes activos deben cumplir con los plazos y requisitos del ciclo 6 de 2025, ya que esto permitirá mantener actualizada la base de participantes y garantizar una gestión adecuada de los incentivos económicos.