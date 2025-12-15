Tunja se prepara para el “Aguinaldo Boyacense 2025”: Conozca aquí los detalles del evento

Esta celebración navideña vuelve a la capital de Boyacá, un espacio que reúne tradición, cultura, arte y música. Cada año convoca a miles de ciudadanos y visitantes que buscan vivir la navidad desde sus raíces, disfrutando de conciertos, ferias y espacios familiares.

El “Aguinaldo Boyacense 2025”, es uno de los eventos más decembrinos más antiguos del país. El alcalde Mikhail Krasnov, asegura que esta edición, apuesta por una programación con presencia de talento local, experiencia para todos los gustos y una oferta turística renovada para recibir a visitantes de todo el país.

“Aguinaldo Boyacense es una tradición antigua que hoy en día, se convirtió en un evento no solo para Tunja, sino a nivel nacional, (...) invito a los boyacenses que viven en otras ciudad que venga, a su tierra y más para este evento”, dijo el alcalde en los micrófonos de Caracol Radio.

‘Aguinaldo Boyacense’ ha generado un impacto positivo en el turismo y seguridad

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, afirmó que este tipo de eventos han tenido un impacto positivo en la economía de la ciudad, destacando al turismo como uno de los principales motores de su crecimiento.

Según el mandatario, Tunja cuenta con entre 2.500 y 3.500 habitaciones en hoteles y hostales, lo que permite recibir aproximadamente a 35.000 visitantes que deseen hospedarse durante estas festividades. Además, resaltó la importancia de garantizar la seguridad en cada uno de estos eventos, asegurando que tanto turistas como habitantes pueden sentirse tranquilos en la ciudad.

Este es el listado de artistas que asistirán al “Aguinaldo Boyacense 2025”

A Tunja llegarán varios artistas de música urbana y regional mexicana que prometen un show grande con celebración de los 70 años. Como artistas internacionales estarán:

Nicky Jam

Calibre 50

Ace of Base

Dr Alban

Elefante

Los artistas nacionales

Carlos Vives

Peter Manjarrés

Rafa Pérez

Gian Carlos Centeno

Tupamaros, Ciro Quiñones

Yeison Jiménez

Pastor López Jr

Luis Alfonso

Hebert Vargas

Andrés Franco, el Agropecuario.

¿Cuándo es el Aguinaldo Boyacense?

El encuentro se realizará del 16 al 22 de diciembre y contará con los artistas mencionados.

El alcalde Mikhail Krasnov destacó el valor cultural de la que es considerada como la fiesta grande de Boyacá para Colombia. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad”.

El afiche del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la esencia de Tunja como Ciudad del Frío. Su protagonista es el oso de anteojos, guardián de los ecosistemas altoandinos, que sostiene una bola de nieve con la Plaza de Bolívar, evocando el regreso, la nostalgia y el espíritu navideño.

“En tunja hay artistas, fiesta, celebración. Este evento es totalmente gratis y es la fiesta de todos y para todos2, concluyó el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.