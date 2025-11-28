“Quindío iluminado”, proyecto que apunta a promover el turismo y economía en el centro de Armenia

Armenia

En el noticiero de mediodía de Caracol Radio estuvieron diferentes invitados desde la gobernación del departamento y la Empresa de Energía del Quindío para socializar el proyecto “Quindío Iluminado” que hoy entra en funcionamiento oficial.

Y es que a partir de las 6:30 de la tarde de hoy en la plaza de Bolívar se llevará a cabo el evento que oficializará la iluminación del edificio del centro administrativo departamento.

Inicialmente Mario Pantoja de soluciones efectivas de la EDEQ y quien lidera el proyecto reconoció lo clave del proceso puesto que el departamento será referente a nivel nacional de la tecnología implementada en el edificio. Explicó que es autogeneración donde la cubierta está compuesta por 14 paneles solares que permiten la generación de energía.

Asimismo, explicó que se trata de una iluminación pixeled que es de última generación y es una tecnología en estructuras elevadas que es la segunda en Colombia donde la primera como referencia es la torre Colpatria.

Destacó que el proyecto está en ejecución y culmina el 17 de diciembre donde ya se evidencian las pruebas en el edificio para que finalmente este en óptimo funcionamiento porque no solo será por la época navideña sino una iluminación permanente en las noches de la ciudad.

Autoridades de turismo del Quindío

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez reconoció que la iluminación dinámica del edificio es la más moderna de latinoamérica y tendrán la capacidad de proyectar imágenes de mayor calidad.

Autoridades de turismo del Quindío destacan que el edificio de la gobernación se iluminará para embellecer la ciudad y fortalecer su dinámica

Recordó que es una inversión importante del gobierno departamental puesto que es una apuesta novedosa para resaltar los atributos de la región para propios y visitantes. Extendió el llamado a la comunidad para acompañar al evento o sino asomarse por las ventanas donde podrán apreciar el espectáculo en la ciudad.

La funcionaria fue clara que no es iluminación navideña puesto que es un edificio que estará iluminado permanentemente y dependiendo de la época del año tendrán mensajes alusivos, además también habrá contenido de promoción del departamento del Quindío.

Dio a conocer que a través de un convenio interadministrativo con la EDEQ establecieron la inversión donde la gobernación del Quindío aportó 4.700 millones de pesos y la EDEQ de 733 millones en total siendo un proyecto de 5.433 millones de pesos.

Secretario del Interior del Quindío

En efecto uno de los temas de mayor relevancia para generar mayor dinámica en la zona es el de seguridad, precisamente el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez señaló que hoy será un día muy especial porque se enciende la luz que será reflejo de esperanza.

Fue claro que estarán muy articulados con las autoridades para garantizar la seguridad en la zona céntrica de la ciudad por eso intensificarán los dispositivos para que la comunidad en general pueda apreciar las imágenes que allí en edificio se van a proyectar.

Destacó que es fundamental la cultura ciudadana en cuanto al cuidado de las luminarias porque es una corresponsabilidad articulada con el trabajo constante de las autoridades en dicha zona de la ciudad.