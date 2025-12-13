LUMINA FEST luces de Navidad, música y gastronomía en Bogotá: ¿Quiénes pueden tener boletería gratis

La navidad en Bogotá no será la misma desde este año. Por primera vez los bogotanos podrán disfrutar de un festival en donde encontrarán, en un solo lugar, diversión, comida y un espacio dedicado para hacer las compras navideñas de última hora.

Lumina Fest es la apuesta que el Grupo Acción trae a Bogotá por ser reconocida como un centro cultural y de diversión en el país. Alumbrados vanguardistas, música, gastronomía y muchas experiencias serán parte de la oferta que encontrarán los asistentes.

El festival contará con:

Zona gastronómica con una curaduría de restaurantes y marcas destacadas de la ciudad, además de bebidas y postres navideños.

con una curaduría de restaurantes y marcas destacadas de la ciudad, además de bebidas y postres navideños. Espacios para compartir en familia , con zonas de descanso, zona Pet friendly, rincones fotográficos y ambientaciones pensadas para crear recuerdos.

, con zonas de descanso, zona Pet friendly, rincones fotográficos Comercio boutique navideño , con propuestas de diseño, regalos, decoración y productos especiales para la temporada.

, con propuestas de diseño, regalos, decoración y productos especiales para la temporada. Alumbrados navideños vanguardistas que transforman el parque en un recorrido de luz, color y fantasía.

que transforman el parque en un recorrido de luz, color y fantasía. Espectáculos de luces y proyecciones, que envuelven al visitante en una atmósfera navideña contemporánea.

que envuelven al visitante en una atmósfera navideña contemporánea. Un gran árbol de Navidad de 7 metros de altura, punto central de encuentro y fotografía.

de altura, punto central de encuentro y fotografía. Música en vivo y DJs en un escenario principal, con una selección musical pensada para toda la familia.

en un escenario principal, con una selección musical pensada para toda la familia. Shows de magia y entretenimiento , con magos, artistas y personajes navideños.

, con magos, artistas y personajes navideños. Un salón especial para niños, con juegos, actividades, pintucaritas y experiencias diseñadas para ellos.

Con entradas desde los $ 22.500 para niños y $ 28.500 para adultos, los asistentes podrán gozar de una agenda cultural entre las 11:00 a.m. y las 9:00 p.m.

LUMINA FEST busca consolidarse como la Navidad más brillante de Bogotá, uniendo el encanto de un parque histórico con una producción contemporánea y una puesta en escena cuidada en cada detalle.

¿Dónde y cuándo?

Lugar: Parque Museo El Chicó, Bogotá (Carrera 7 # 93-01)

Fechas: Del 18 al 21 de diciembre

Este evento está pensado para familias, parejas, grupos de amigos y visitantes de todas las edades, entre las actividades principales se pueden encontrar: Alumbrados navideños, espectáculos de luces y proyecciones, música en vivo, DJs, shows de magia, zona infantil, oferta gastronómica y mercado boutique navideño.

Venta de boletería:

Durante el mes de diciembre, el costo de la boleta para mayores de edad (+18 años) es de $28.500 pesos y para niños entre 2 y 8 años será de 21.500 pesos cada uno.

Lumina Fest, la Navidad más Brillante de Bogotá, es el plan imperdible junto a toda la familia durante esta temporada.

Por un tiempo limitado, por la compra de una boleta, un niño menor de 8 años entra completamente gratis. Ver términos y condiciones para revisar los descuentos que aplica.

Las boletas ya están disponibles en TuBoleta y vive el festival navideño icónico de la cultura Bogotana. TUBOLETA.COM