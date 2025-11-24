Carlos Vives y Nicky Jam lideran cartel de artistas del Aguinaldo Boyacense 2025 en Tunja

El afiche del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la esencia de Tunja como Ciudad del Frío. Su protagonista es el oso de anteojos

La alcaldía de Tunja presentó en el Centro Comercial Viva detalles de la programación, invitados especiales y el afiche del Aguinaldo Boyacense que cumple 70 años y que se realizará del 16 al 22 de diciembre.

El alcalde Mikhail Krasnov destacó el valor cultural de la que es considerada como la fiesta grande de Boyacá para Colombia. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad”.

El afiche del Aguinaldo Boyacense 2025 rinde homenaje al territorio y a la esencia de Tunja como Ciudad del Frío. Su protagonista es el oso de anteojos, guardián de los ecosistemas altoandinos, que sostiene una bola de nieve con la Plaza de Bolívar, evocando el regreso, la nostalgia y el espíritu navideño.

Lista de artistas:

A Tunja llegarán el artista de música urbana Nicky Jam, la regional mexicana tendrá como invitado especial el grupo Calibre 50, y el dance y pop con Ace of Base, Dr Alban y Elefante.

Los artistas nacionales estarán liderados por el samario Carlos Vives, Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Gian Carlos Centeno, Tupamaros, Ciro Quiñones, Yeison Jiménez, Pastor López Jr, Luis Alfonso, Hebert Vargas y Andrés Franco, el Agropecuario.

El secretario de Cultura de Tunja, Juan Pablo Pérez destacó que este año se descentralizarán algunas actividades.

“Caminata al Letrero de Tunja; Desfile de Carrozas y Comparsas “Navidades del Mundo”; Aguinaldo al Parque; Bríos de Alegría; Feria Pecuaria; Aguinaldo al Barrio; Aguinaldo en tu Vereda; Aguinaldito; desfiles de motos Harley Davidson y de carros clásicos; las tradicionales novenas; la Media Maratón Sí, Mujeres; y la Feria del Regalo en la Plazoleta de Las Nieves”, son algunas de las novedades que tendrá este año el Aguinaldo, destacó el secretario.

Aseguró que este año habrá cabalgata rural.

“Hay que aclarar que la cabalgata rural tendrá todos los sistemas de seguridad veterinarios, sin aglomeraciones, sin alcohol. Es importante destacar que es una cabalgata recreativa”.

Recordó el secretario que se abrió una convocatoria para los artistas locales.

“Tenemos una convocatoria de $260.000.000 en estímulos para los artistas locales y al haber hablado con el Consejo de Cultura, nos tocó también hacer la producción de Aguinaldo al parque, entonces se van $400.000.000 este año y los estímulos de los artistas locales. Estamos hablando que 10 artistas locales con más de 5 años de trayectoria y un álbum se van a presentar en la Plaza de Bolívar, junto a los artistas con toda la importancia van a salir en el cartel”.

