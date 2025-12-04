¿Cuándo se encienden las luces en Bogotá? Este es el recorrido iluminado de más un kilómetro
El secretario de Cultura, Santiago Trujillo, anunció la fecha en que se encenderá oficialmente las luces en Bogotá y la lista de planes que se preparan para esta navidad
Comienza la Navidad en Colombia. Este fin de semana, comenzarán las celebraciones y fiestas propias de esta época, empezando con la celebración de la noche de velitas.
Además de las fiestas tradicionales, la Secretaria de Cultura prepara una lista de planes y actividades para todos los bogotanos entre las que se encuentra la tradicional Ciclovía Nocturna, desfiles, espectáculos y el encendido oficial de todos los sitios icónicos de la ciudad.
¿Cuándo se encenderán oficialmente las luces en Bogotá?
Según explicó Trujillo en entrevista con Caracol Radio, las luces se encenderán oficialmente el próximo viernes, 5 de diciembre. El evento inaugural será en el Parque Metropolitano El Tunal y el lugar contará con más de un kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura con un show de luces láser.
Desde las 4:30 de la tarde, habrá presentaciones musicales como la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá con la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; entre otras agrupaciones locales y nacionales.
¿Cuándo será la ciclovía nocturna?
La emblemática ciclovía nocturna será el jueves 11 de diciembre a las 6:00 PM. Este será un espacio dirigido a toda la familia y contará con actividades recreativas como Bici Karaoke y los ciclopaseos temáticos navideños.
¿Qué otras actividades hay para hacer en Bogotá en Navidad?
- Una Novena por Bogotá: Concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos. Será el 16 de diciembre, 7:00 p.m. - Movistar Arena.
- Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá: Concierto gratuito con Jorge Velosa y la Orquesta de Lucho Bermúdez. Será el 15 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el Movistar Arena. La entrada es hasta completar aforo.
- Festival Navideño en Suba: se darán conciertos de dos Los Latin Brothers, Sistema Solar, Los 50 de Joselito, Peniche Castro, Orquesta La 33 y Los Hermanos Aicardi, entre muchos más. Será entre el 18 al 21 de diciembre en el Parque Central Niza IX y del 17 al 23 de diciembre en la Plaza Fundacional de Suba.
- Feria Gastronómica Sabor Bogotá: será del 19 al 22 de diciembre, a las 2:00 a 9:00 p.m. en el Parque Bicentenario.
- Cuadras Navideñas: se transformaron y decoraron 18 cuadras con materiales reciclables. Del 1 al 15 de diciembre se llevará música, alegría y espíritu comunitario a esos barrios.
- Novenas mágicas: serán un encuentro comunitario que incluirá actividades y cantos tradicionales, música en vivo y presentaciones artísticas, en las siguientes localidades y fechas: Santa Fe: 16, 18 y 19 de diciembre; Suba: 18, 19, 20 y 21 de diciembre; La Candelaria: 20, 21, 22 y 23 de diciembre
- Fiesta navideña: arrullos del Pacífico. Concierto que honra la memoria musical y oral del Pacífico colombiano. En esta presentación participará Absalón y Afropacífico. Será el 18 de diciembre, a las 2:00 p.m., en el El Muelle de la FUGA (Calle 10 #3-16).
- Planetario Nocturno – Navidad Viva. Será el 20 de diciembre, a las 4:00 p.m. en el Planetario de Bogotá.