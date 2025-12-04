¿Cuándo se encienden las luces en Bogotá? Este es el recorrido iluminado de más un kilómetro

Comienza la Navidad en Colombia. Este fin de semana, comenzarán las celebraciones y fiestas propias de esta época, empezando con la celebración de la noche de velitas.

Además de las fiestas tradicionales, la Secretaria de Cultura prepara una lista de planes y actividades para todos los bogotanos entre las que se encuentra la tradicional Ciclovía Nocturna, desfiles, espectáculos y el encendido oficial de todos los sitios icónicos de la ciudad.

¿Cuándo se encenderán oficialmente las luces en Bogotá?

Según explicó Trujillo en entrevista con Caracol Radio, las luces se encenderán oficialmente el próximo viernes, 5 de diciembre. El evento inaugural será en el Parque Metropolitano El Tunal y el lugar contará con más de un kilómetro de senderos iluminados y un árbol de 56 metros de altura con un show de luces láser.

Desde las 4:30 de la tarde, habrá presentaciones musicales como la Orquesta Alquimia y Los Cumbia Stars, Los Diablitos del Vallenato, la Banda Filarmónica de Bogotá con la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; entre otras agrupaciones locales y nacionales.

¿Cuándo será la ciclovía nocturna?

La emblemática ciclovía nocturna será el jueves 11 de diciembre a las 6:00 PM. Este será un espacio dirigido a toda la familia y contará con actividades recreativas como Bici Karaoke y los ciclopaseos temáticos navideños.

¿Qué otras actividades hay para hacer en Bogotá en Navidad?