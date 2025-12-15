¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior? Designaciones reveladas en Liga Colombiana / Colprensa

¡Todo listo para la gran final del fútbol colombiano! El título del segundo semestre se define este martes 16 de diciembre con el duelo entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, serie que tiene con ventaja a los rojiblancos por un marcador parcial de 3-0.

El duelo de ida, disputado en el Estadio Metropolitano, se definió en el primer tiempo. José Enamorado se consolidó como gran figura al anotar un doblete, mientras que el tanto restante quedó a cargo de Bryan Castrillón.

En este orden de ideas, los tolimenses tienen la obligación de aprovechar su localía en el Manuel Murillo Toro para imponerse por una diferencia de al menos tres goles y con ello forzar los lanzamientos desde el punto penal, recordando que no hay tiempo extra ni cuenta el gol visitante.

De ganar, Junior se quedará con su onceava estrella (superando así las diez de Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali), mientras que Tolima va por su cuarto trofeo liguero.

¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior?

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol anunció a través de la Dimayor que el árbitro encargado de impartir justicia en la final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla será Andrés Rojas.

El juez bogotano estará acompañado por los líneas Alexánder Guzmán y Jhon Gallego, mientras que el cuarto árbitro será José Ortíz. En el VAR estará Leonard Mosquera de Antioquia y su asistente será Paula Fernández.

