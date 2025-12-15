Medellín podría perder a un jugador clave para la Copa Libertadores 2026: esto se sabe de su salida

Independiente Medellín concluirá su temporada este miércoles 17 de diciembre, luego de enfrentarse con Atlético Nacional en el partido de vuelta de la Copa Colombia que se disputará en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 de la noche. Más allá de que la serie se encuentra 0-0, el Poderoso tiene una ventaja en el compromiso y es terminar la final en condición de local.

La ida se jugó el pasado 13 de diciembre y finalizó sin goles en el Atanasio, pese a que el Verdolaga tuvo varias opciones de gol, ninguno logró dar el primer golpe. Lo que lleva a que en la final, ambos equipos salgan con ganas de buscar el título en el tiempo reglamentario y poder levantar la copa.

Cabe recordar, que el actual campeón de la Copa Colombia es Atlético Nacional, quien quiere defender su bicampeonato, ya que en el 2023 derrotó a Millonarios desde el punto penal y en 2024 venció al América de Cali (3-1).

¿Medellín perdería a un jugador clave para el 2026?

Luego de que Medellín juegue su último partido del año, podría verse la salida del arquero Washington Aguerre, quien sería transferido a otro equipo de Sudamérica, ya que su contrato vence el próximo 31 de diciembre y posiblemente no sea renovado para el 2026. Por el momento, todo indica que el uruguayo no seguirá en el fútbol colombiano el siguiente año.

Según informó el periodista uruguayo Martín Charquero, Medellín no estaría dispuesto a renovar el vínculo con Aguerre; sin embargo, Peñarol ya estaría interesado en incorporar nuevamente al arquero al plantel, equipo en el que jugó por cuatro años y conquisto 7 títulos.

Charquero también mencionó que durante la próxima semana, la directiva del club uruguayo se reunirá con Washington Aguerre para ver a qué acuerdo llegan.

“Diego Aguirre (director técnico del equipo) le comunicó a Rafael Monge y a los dirigentes de Peñarol que quiere tener sí o sí a Washington Aguerre el próximo año”, reveló el periodista en el programa Punto Penal.