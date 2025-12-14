Carlos Henao, decepcionado por su salida del Bucaramanga: “No me lo esperaba, quería seguir aquí”

Carlos Henao, defensa del Atlético Bucaramanga hasta esta temporada, habló con Caracol Radio, en donde reveló que no seguirá en la institución por decisión del cuerpo técnico, agradeció a la hinchada por estos 5 años en los que vistió la camiseta del Leopardo y aseguró que el mejor recuerdo que se lleva del equipo fue haber conseguido la primera estrella en la historia del club, luego de vencer a Santa Fe en Bogotá en el 2024.

“Yo cumplía contrato ahorita el 20 y en la reunión que tuvimos me notificaron que no me iban a tener en cuenta para el siguiente año. Me imagino que fue decisión del técnico por ser el que arma el proyecto”, reveló Henao sobre el fin de su contrato.

Luego añadió: “No me lo esperaba, quería seguir aquí, pero bueno, son decisiones que se toman, esto es fútbol, un día estamos aquí, al otro no y son respetables. Ahora esperar que viene en el futuro”.

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧, referente y líder. Gracias por estos 5 años de pasión que marcó a toda una hinchada y una estrella que siempre recordaremos. ¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒, 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐇𝐄𝐍𝐀𝐎!⭐

“Así como lo había dicho a los directivos, mi idea era seguir aquí, terminar acá en Bucaramanga, porque la verdad me abrieron las puertas, me sentí muy contento, con mucho cariño de la gente y quería terminar acá, pero bueno, son decisiones que se toman y toca respetarlas”, señaló el jugador.

Por último, le envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada del Bucaramanga, quien lo apoyó en cada momento: “De la gente me levo el cariño, el aprecio, la verdad que siempre sentí el apoyo de ellos a pesar de las adversidades, porque, como se dice, todo no es color de rosa, tuve temporadas en donde no me fue bien, en donde las lesiones me jugaron una mala pasada, pero bueno, yo creo que el logro más grande fue quedar campeón en esta institución por primera vez. Agradecido con la hinchada, siempre los voy a llevar en el corazón, a las directivas también gracias por haber confiado en mí desde el primer instante y respaldarme tantos años”.