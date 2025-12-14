Diego Arias explotó contra los jugadores del Medellín en rueda de prensa, tras la final de Copa

La final de la Copa Colombia empezó con el empate a cero (0-0) entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Aunque se vivió un flojo encuentro en la primera parte, para el complemento las acciones ofensivas aumentaron e incluso el arquero Washington Aguerre terminó siendo la gran figura.

Con la igualdad en el marcador, todo se definirá el próximo miércoles 17 de diciembre, cuando se dispute una nueva edición del clásico antioqueño en el Atanasio Girardot, esta vez con el DIM oficiando como local. El que gane será campeón, mientras que el empate llevará la serie a los lanzamientos desde el punto penal.

Diego Arias explotó contra los jugadores del Medellín

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico Diego Arias dio sus sensaciones del partido y no perdió oportunidad para quejarse severamente por la pérdida deliberada de tiempo del rival, a lo largo de los primeros 90 minutos.

“Estoy absolutamente seguro de que hubo un equipo que intentó ir al frente, mientras que otro, estando en todo su derecho, jugó el partido como lo jugó. Pero creo que perdió demasiado tiempo, desde que empezó el partido lo trataban de enfriar con el portero en el piso, el árbitro ayudaba mucho porque ese tipo de acciones no son penalizadas para evitar que esto siga sucediendo en el partido", sentenció en un primer momento el DT.

Y estalló con lo visto en la parte complementaria: “En el segundo tiempo logramos mantener un ritmo, que ellos intentaron frenar con ese tipo de situaciones: tirándose al piso, fingiendo faltas, fingiendo lesiones porque a los 20 segundos estaban como si nada. Creería que eso afecta el espectáculo, a las personas que vienen a ver el partido. Es una reflexión para todos en general, porque ya nos había pasado en cuadrangulares”.

Posteriormente, el mismo Alfredo Morelos, que instantes previos había elogiado la actuación de Aguerre, apuntó: “Ya el profe lo dijo. Nosotros con la ambición de querer ganar ese partido y con nuestra gente para poder dar un buen espectáculo, pero esa quemadera de tiempo del rival pausa mucho el partido. Pero bueno, eso ya no está en manos de nosotros”.

Más declaraciones de Diego Arias

Análisis del partido: “En el primer tiempo por el planteamiento del Medellín con 11 jugadores defendiendo muy cerca, nos costó identificar de que forma podríamos progresar, pero creo que el primer tiempo hubo un equipo que intentó ir al frente, presionar, tener la propuesta ofensiva. En el segundo tiempo, generamos situaciones más claras, las suficientes para haber ganado el partido, lo intentamos de muchas formas porque tuvimos seis claras, pero creo que la intención, el esfuerzo y el planteamiento general nos deja con la ilusión muy grande para el segundo juego de la final poder acercarlo para nuestro lado”.

Estado de Rengifo y Campuzano: “Juan Manuel tuvo un golpe en el rostro, no sé si el médico tuvo que saturarlo. Jorman tuvo una sensación ahí en la parte posterior y ya con tiempo el médico nos dará la evolución y si podemos contar con él en el próximo partido”.

Opinión del rival: “Medellín no nos sorprendió porque en los últimos dos partidos que nos habíamos enfrentado habían tenido un planteamiento similar, defendiendo más bajo de lo que habitualmente ellos defienden y lo entendíamos porque en el primer juego de los últimos dos meses ellos habían recibido varias situaciones de parte nuestra”.

Preparación para el juego de vuelta: “Nosotros hoy hicimos un partido que nos acercó a ganar la final y por cosas del fútbol no logramos materializarlo en el marcador, pero sin duda nuestro juego y el de los jugadores, la interpretación, la calidad y la decisión para enfrentar el partido es lo que va a acercar al objetivo que queremos”.

