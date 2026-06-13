🔴 Haití vs Escocia EN VIVO|Siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Segundo partido del Grupo C en esta Copa del Mundo.

Luego del atractivo duelo entre Brasil y Marruecos en el Grupo C, las selecciones de Haití y Escocia harán su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la necesidad de sumar puntos que les permitan soñar con la clasificación a los octavos de final.

El encuentro enfrentará a dos selecciones que regresan a la máxima cita del fútbol después de una larga ausencia y que buscarán iniciar su camino con una victoria en una zona donde cada punto puede resultar determinante.

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Previa del partido

Por el lado de Haití, el combinado caribeño disputará apenas su segunda participación en una Copa del Mundo. Su única experiencia mundialista se remonta a Alemania Federal 1974, torneo en el que perdió sus tres compromisos de la fase de grupos y recibió 14 goles.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico haitiano es el rendimiento defensivo. Durante las eliminatorias de la Concacaf, Haití mostró algunas dificultades en la última línea, recibiendo 13 goles en diez partidos, una cifra que estuvo entre las más altas de las selecciones que disputaron esa fase clasificatoria.

Por su parte, Escocia llega al Mundial atravesando un momento positivo. El conjunto británico regresa a una fase final mundialista desde Francia 1998, cuando cayó 2-1 frente a Brasil en su partido debut. Desde entonces, los escoceses no habían logrado clasificar a una Copa del Mundo.

Además, el equipo dirigido por Steve Clarke dejó buenas sensaciones en los amistosos previos al torneo y buscará aprovechar su experiencia internacional para comenzar con buen pie en el Mundial 2026.

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