Alfredo Morelos sorprende al elogiar a Washinton Aguerre, tras final Nacional vs Medellín: esto dijo

Atlético Nacional no aprovechó su localía en el primer partido de la final de Copa Colombia y terminó cediendo un empate a cero con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Aunque el verde tuvo un primer tiempo flojísimo, en la segunda parte cambió por completo y generó varias opciones de gol. Ahora bien, en cada acercamiento se topó con un brillante Washington Aguerre bajo los tres palos.

Al final no pudo sacar ventaja y ahora tendrá que arreglárselas en el mismo escenario, pero con la afición rival en contra.

Alfredo Morelos sorprende al elogiar a Washinton Aguerre

Finalizado el partido, Alfredo Morelos acompañó al entrenador Diego Arias a la conferencia de prensa. Allí, el experimentado delantero confesó que sus compañeros hicieron todo lo posible por abrir el marcador, pero se encontraron con el trabajo brillante de Washington Aguerre.

“La misión era ganar este partido y salimos a buscarlo. Sabemos que no fue un buen primer tiempo, pero salimos con las ganas en el segundo. El portero de ellos sacó unas pelotas demasiado difíciles y eso hace parte del fútbol. Nosotros fuimos ambiciosos al atacar y buscar el resultado, pero no se nos dio. Ahora tenemos la mentalidad y las ganas de quererlo remontar en el próximo partido”, sentenció.

Y reiteró el gran trabajo del meta uruguayo: “De mi parte y de mis compañeros, ninguno va a querer fallar una jugada de gol y más si la tenemos clara. Yo quiero marcar, Marino quiere marcar, Edwin, Asprilla, todos. El arquero de ellos salió figura, entonces que nos preocupemos si no creamos las opciones, eso sí preocupa, pero en cualquier momento va a entrar... Hay que rescatar ese segundo tiempo que luchamos, creamos opciones, pero el portero sacó varias importantes”.

