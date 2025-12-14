Final Copa Colombia 2025: ¿Cuándo es el partido de vuelta Medellín vs Nacional? Fecha y hora / Colprensa

Se disputó el primer partido de la gran final de la Copa Colombia 2025 y terminó con un flojo empate a cero entre Atlético Nacional, que ofició como local en el Atanasio Girardot, e Independiente Medellín.

Poco ocurrió en la primera mitad. Ambos equipos intentaron hacerse con el dominio a partir de la intensidad en el juego, pero carecieron de eficacia al momento de entregar el balón. La opción más clara llegó al 36, tras una extraordinaria pared entre Alfredo Morelos y Andrés Román, que el lateral erró de manera increíble al borde del área chica.

Para la segunda parte, el clásico mejoró levemente. Nacional fue superior y generó acciones de peligro, pero Washington Aguerre se convirtió en figura con impresionantes atajadas. El uruguayo le ganó los duelos a Sarmiento, Marlos, Cardona, Asprilla y Dándido. Una locura lo del guardameta charrúa.

Al final fue un empate a cero que deja abierta la serie, aunque ahora será el Medellín el que tenga la ventaja de la localía.

¿Cuándo es el partido de vuelta Medellín vs Nacional en Copa Colombia?

El partido Independiente Medellín vs Atlético Nacional, válido por la final vuelta de la Copa Colombia 2025, está programado para el miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche.

El vencedor de este compromiso se consagrará campeón de Copa, mientras que en caso de igualdad, sea por el marcador que sea, la serie se definirá en la tanda de penales.

Recuerde que las emociones de este partido las podrá seguir en la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como podrá estar pendiente del minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

