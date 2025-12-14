“No hay ninguna ventaja sobre Nacional”: Alejandro Restrepo aterriza al Medellín en la final de Copa

Independiente Medellín salió ileso del primer partido de la final de Copa Colombia. Los dirigidos por Alejandro Restrepo salvaron el empate 0-0 frente a Atlético Nacional, cuadro que ofició como local en el Atanasio Girardot, y ahora definirán la serie ante su público.

[Marcador final 🔴🔵]



Igualdad sin goles en el partido de ida de la final.

El #Poderoso buscará el título el próximo miércoles ante nuestra gente.



“No hay ninguna ventaja sobre Nacional”: Alejandro Restrepo

En la conferencia de prensa posterior al clásico, Alejandro Restrepo dio un balance sobre lo que dejó el partido. Si bien se mostró satisfecha con el trabajo de sus dirigidos, aclaró que la igualdad no les da ventaja de cara al partido de vuelta. En su opinión, la final continúa abierta.

“No es ninguna ventaja porque la serie está igualada, son dos partidos de 90 minutos y ahorita viene el partido definitivo de vuelta. (La final) Queda abierta para competirla, jugarla y planificarla. Ahorita queda ver si todos estamos bien, cómo nos recuperamos, porque seguramente será un partido igual de intenso al de hoy”, puntualizó el DT.

Y complementó al respecto: “Sabemos que queda la segunda parte, la serie queda abierta. Creo que se van a enfrentar dos buenos equipos de fútbol”.

Más declaraciones de Alejandro Restrepo en rueda de prensa

Análisis del partido: “Es una final, era la primera parte de la final y estos partidos se compiten con la intensidad que el equipo lo hizo, poniendo un poquito de esfuerzo, de lucha, entre todos retarnos para competirlo así... Hicimos una muy buena primera parte, quizás con el ajuste para el segundo tiempo habrá que ver por qué ellos nos generaron esas situaciones de gol. El equipo se ajustó, no pudimos ser profundos, pero equipo destacar la competitividad del equipo”.

El cambio del equipo en el complemento: “Como entrenador y de un equipo de fútbol, sobre todo con la idea que ha mostrado este Independiente Medellín, no quieres tener 10 o 15 minutos como los iniciales del segundo tiempo. El plan iba más a lo que se vio en la primera parte, lo que nos faltó fue tener más la pelota, hacer posesiones largas porque cada jugada era una transición y en la imprecisión podrías perder. Es un partido largo, ambos venimos con la carga de la temporada y este semestre con la Copa, los cuadrangulares, con el todos contra todos, así que ha sido complejo y uno va pensando en el partido que viene, en poder tenerlos a todos disponibles y esperemos que este resultado nos alcance para llevarnos la Copa”.

Elogios a Aguerre y balance:“El análisis es lo que se vio, un partido super competido, con enfrentamiento de estructuras en todo momento. Nosotros hicimos ajustes con cambio de estructura, lo volvemos a hacer, lo rematamos con cambios con características distintas a lo que habían iniciado, buscando otras cosas en el juego. Tácticamente fue un partido rico, donde ambos bancos tuvimos que pensarlo en cada momento que iba pasando el juego y pensando en que en cuatro días jugamos el partido definitivo. Hay que destacar hoy a Washington con esa personalidad que tiene”.

