🔴Final Copa Colombia 2025: Nacional vs Medellín EN VIVO, acá la transmisión gratis

En una nueva edición del clásico paisa se definirá el título de la Copa Colombia 2025. En esta tarde de sábado, <b>Nacional será local en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín, por el juego de ida en la gran final de la Copa Colombia</b>, que además, otorga un cupo a torneo internacionalEste duelo se presenta como una oportunidad para salvar el año deportivo de ambos clubes, ya que <b>compartieron grupo en los cuadrangulares de la Liga Colombia y terminaron eliminados, </b>puesto que en esta zona avanzó Junior a la siguiente instancia.En este juego <b>el conjunto Verdolaga llega como actual campeón de la Copa Colombia</b>, ya que consiguió este título en el 2024 ante América de Cali. Así las cosas, Nacional irá por su octava Copa, mientras que Medellín espera alzar su cuarto trofeo.El último clásico paisa se jugó el 4 de diciembre, por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales, <b>con triunfo para Atlético Nacional 2-1 con anotaciones de Juan Rengifo y Alfredo Morelos.</b> A su vez, Francisco Fydriszewski marcó el gol del descuento para el Poderoso.