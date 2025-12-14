Vea acá la camiseta de Atlético Nacional para el 2026: homenaje a los 10 años de la Libertadores

El próximo año se cumplirá una década de la gran hazaña de Atlético Nacional en la temporada 2016, cuando se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, tras ganarle 2-1 en el marcador global a Independiente del Valle. En este mismo año, también fue campeón de la Superliga y de la Copa Colombia, de la mano del entrenador Reinal Rueda.

Ante este importante hito en la historia del equipo verdolaga, el cuadro paisa deicidio rendir un homenaje con la camiseta oficial que vestirá para el año 2026. Es por eso que este sábado 13 de diciembre, después de jugar el partido de la final ida de la Copa Colombia ante Independiente Medellín, presento a su afición su nueva indumentaria.

“¡La historia está escrita y nada la borrará! Nike y Atlético Nacional presentan oficialmente la camiseta Home 2026, que rinde homenaje al legado histórico del club mediante la interpretación renovada del icónico diseño que vistió el club verdolaga cuando ganó la Copa Libertadores 2016”, se lee en el comunicado oficial del club.

Atlético Nacional presenta su nueva camiseta para la temporada 2026, inspirada en un año que lo cambió todo.



Un diseño que mira hacia adelante, pero que lleva un latido imposible de borrar: ese 90’+4’ que marcó a una generación.



No es mirar atrás; es recordar de dónde viene la… pic.twitter.com/H6lVw8fqig — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 14, 2025

En los detalles de la prenda se refleja el homenaje y los hitos importantes que sucedieron hace diez años para Nacional. Ya que tradicionalmente el verde intenso resalta en la camiseta, con franjas delgadas de color negro que lo enmarcan y a su vez el impecable blanco también reluce. Pero lo especial está en el bordado del 90+4′, muy especial para todos la hinchada verdolaga.

Así mismo, el club explicó: “La nueva camiseta Home de Atlético Nacional para este 2026 está fabricada con la tecnología Nike Dri-Fit, que se encarga de repeler y absorber el sudor del cuerpo y mejorar la transpirabilidad del jugador. Este producto está hecho al 100% con fibras de poliéster recicladas“.

En la página oficial del equipo ya está disponible esta prenda para su adquisición, tanto para hombre como para dama, con un costo de $399.950 pesos colombianos, la camiseta de niño tiene un valor de $344.950.