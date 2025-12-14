Así le ha ido al Bayern Múnich sin Luis Díaz: Atención a su rendimiento sin el colombiano

Tan pronto llegó procedente del Liverpool, Luis Díaz se ganó la confianza del técnico belga Vincent Kompany y se hizo con un lugar en el once titular del Bayern Múnich. El extremo guajiro es uno de los jugadores que más minutos ha sumado en la presente temporada del equipo.

Incluso, en algún momento, Kompany llegó a decir que Lucho “no necesitaba descanso”, elogiando la buena condición física del atacante colombiano.

Sin embargo, Lucho se vio obligado a parar, por suerte no por decisiones técnicas o lesiones, sino por sanciones, tanto en la Liga de Campeones como en la Bundesliga. El guajiro pasó entonces de ser uno de los jugadores con más minutos a perderse tres encuentros.

En Champions, Lucho se perdió los juegos ante Arsenal y Sporting, tras la expulsión ante el PSG, donde inicialmente recibió tres fechas de sanción y luego se le terminó rebajando una; entretanto, en la Bundesliga completó cinco amarillas en el duelo ante el Stuttgart, lo que lo hizo perderse el compromiso de este domingo ante el Mainz.

¿Cómo le ha ido al Bayern Múnich sin Luis Díaz?

Casualmente, en los tres partidos que Luis Díaz no estuvo con el Bayern Múnich, el equipo alemán apenas pudo ganar uno, 3-1 ante el Sporting Lisboa en Champions; empatar otro, 2-2 ante el Mainz en Bundesliga, y perdió el otro, 3-1 frente al Arsenal, también en Champions.

Así las cosas, el rendimiento del Bayern Múnich sin Luis Díaz ha sido del 44.4%; en contraste, su balance con el colombiano, quien aún no conoce la derrota con el club alemán, es de 96.8%, registrando 20 triunfos, un empate y cero derrotas. Lucho acumula, por todas las competencias, 12 goles marcados y siete asistencias.