Esta es la razón por la que Luis Díaz no juega HOY con el Bayern Múnich en la Bundesliga

El Bayern Múnich sigue liderando la Bundesliga, luego de la goleada como visitante 5-0 sobre el Stuttgart ante un importante rival que hasta entonces no había cedido puntos en su casa, ratificando así su gran condición y favoritismo al título.

A esta relevante victoria se le sumó lo realizado durante la semana, ya que el cuadro alemán tuvo competencia en la Champions League y logró remontar el duelo ante el Sporting de Lisboa con resultado 3-1 para los bávaros, por la sexta jornada de la fase liga.

Con este golpe de autoridad, Bayern Múnich volvió a concentrarse en el torneo local, donde ya acumula un importante registro histórico. A la fecha, el equipo de Lucho Díaz suma 22 juegos sin conocer la derrota, producto de 18 triunfos y 4 empates. En los que predomina su hegemonía en Alemania con 37 puntos, sacándole así 8 puntos de ventaja al escolta Leipzig que tiene 29 unidades.

LUIS DÍAZ ES EL JUGADOR DEL MES DE NOVIEMBRE



El colombiano tuvo un mes extraordinario con nosotros🇨🇴👏👏👏👏 pic.twitter.com/6kP51uug0j — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 13, 2025

Luis Díaz, el gran ausente por estos días

A pesar de haber sido elegido como el mejor jugador del Bayern Múnich en noviembre, Luis Díaz no ha visto acción desde el juego ante el Stuttgart y estará ausente por al menos una semana más. En lo que compete a la Bundesliga, en esta jornada Luis Díaz deberá cumplir una fecha de sanción por acumulación de amarillas, ya que fue amonestado en la jornada anterior.

Por ende, Díaz no podrá jugar ante el Mainz, siendo una de las bajas sensibles del equipo en el ataque. Que a su vez enfrentará a un rival con un panorama muy distinto, pues necesita sumar de tres para salir del fondo de la tabla, puesto que es colero del campeonato con tan solo seis puntos.

Por la Liga de Campeones, el guajiro tampoco pudo jugar en el triunfo ante los portugueses, a raíz de la expulsión sufrida ante el PSG por la infracción sobre Achraf Hakimi, en la fecha 4 de la fase liga, en la que también tuvo que cumplir con dos fechas de sanción. Así las cosas, Lucho completará 15 días sin actividad con los bávaros.