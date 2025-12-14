Sin Luis Díaz, Bayern Múnich no pudo con Mainz: así quedó en la tabla de posiciones de la Bundesliga

La sorpresa de esta fecha 14 de la Liga Alemana, fue el agónico empate del líder Bayer Múnich en condición de local 2-2 ante el Mainz, colero del campeonato que tan solo venía llegaba con seis puntos a este duelo. El gran ausente en el ataque de los bávaros fue Luis Díaz, quien estaba pagando una fecha de suspensión.

Aunque los dirigidos por Vincent Kompany iniciaron ganando el partido sobre el minuto 29′ de juego con anotación de Lennart Karl, en el trámite del segundo tiempo se le hizo muy difícil mantener el resultado. Pues con las anotaciones de Kacper Potulski y Lee Jae-sung, el equipo visitante parecía llevarse los tres puntos del Allianz Arena.

Lea también: Esta es la razón por la que Luis Díaz no juega HOY con el Bayern Múnich en la Bundesliga

Sin embargo, sobre el final del encuentro, cuando más forzada el Bayern el tanto de la igualdad, el delantero Harry Kane cayó en el área y le pitaron el penal, que el mismo cobró sobre el minuto 87′ de juego para poner el 2-2.

Así se vivió otra emocionante jornada del fútbol alemán, en la que hasta el momento ganaron cinco equipos que hicieron valer su condición de local, solo un visitante se quedó con la victoria y en otros dos juegos se sentenció el empate. En esos ocho partidos la Bundesliga se marcaron, se marcaron en total 25 tantos.

Le podría interesar: La única vez que Junior y Tolima se enfrentaron por una final en Colombia

Resultados de la fecha 14 en Alemania

Union Berlin 3-1 Leipzig

Frankfurt 1-0 Augsburgo

Monchengladbach 1-3 Wolfsburgo

St. Pauli 1-0 Heidenheim

Hoffenheim 4-1 Hamburg

Leverkusen 2-0 Colonia

Friburgo 1-0 Dortmund

Bayern Múnich 2-2 Mainz

Tabla de posiciones de la Bundesliga