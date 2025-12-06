Malas noticias para Luis Díaz: Se perderá el próximo partido de la Bundesliga con el Bayern Múnich

Luis Díaz durante el partido del Bayern Múnich ante el Stuttgart. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Bayern Múnich continúa con su paso sólido rumbo a un nuevo título de la Bundesliga. En la fecha 13 del campeonato, el equipo bávaro goleó 0-5 al Stuttgart, con Luis Díaz en el campo de juego los 90 minutos.

Lucho fue uno de los pocos titulares habituales que fue tenido en cuenta como inicialista para este partido, esto debido a que el martes no estará disponible ante el Sporting Lisboa, por la sexta fecha de la Liga de Campeones. El guajiro pagará su última fecha de sanción, tras la reducción a dos jornadas de parte de la UEFA.

Díaz aportó una asistencia en la paliza a domicilio la del tercer tanto del encuentro. En una acción sobre la banda izquierda, el colombiano retrasó el balón para el croata-alemán Josip Stanišić, quien, en complicidad del portero Alexander Nübel, puso el 0-3 del encuentro.

Los otros goles del encuentro fueron obra del austríaco Konrad Laimer y un triplete del inglés Harry Kane, uno de ellos en un lanzamiento desde el punto penalti.

¿ALGUIEN PIENSA FRENARLO? Tras una buena conexión, Harry Kane marcó su HAT-TRICK y el 5-0 de Bayern Munich vs. Stuttgart.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uH5K8zSvjw — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025

Malas noticias para Luis Díaz

Luis Diaz fue amonestado a los 62 minutos del partido por cortar un ataque del equipo contrario, dicha tarjeta le significó llegar a cinco amarillas en la presente Bundesliga, lo cual le significa una fecha de sanción.

Así las cosas, Lucho se perderá el partido de la próxima fecha ante el Mainz, el cual se estará disputando el próximo domingo 14 de julio.

El guajiro será baja obligada en el equipo de Vicent Kompany en los próximos dos compromisos del equipo, solo regresaría a las canchas hasta el próximo 21 de diciembre, cuando su equipo visite al Heidenheim.