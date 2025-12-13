Luis Díaz se impone a Harry Kane: Elegido el mejor jugador del Bayern Múnich en noviembre

Luis Díaz sigue recibiendo reconocimientos de propios y extraños tras una temporada de ensueño con el Bayern Múnich. El extremo colombiano se perderá su segundo partido consecutivo con el club alemán este domingo, al tener que pagar una fecha de sanción en la Bundesliga.

A pesar de ello, el trabajo del guajiro sigue siendo reconocido por los aficionados del club Bávaro, quienes, incluso por delante de Harry Kane, lo eligieron como el mejor jugador del equipo durante el mes de noviembre.

El Bayern Múnich anunció la noticia a través de sus redes sociales y su página web. Es la primera vez que los aficionados del equipo destacan a Lucho con este reconocimiento desde su llegada al equipo.

"Cinco partidos, cuatro goles, una asistencia: ¡Luis Díaz impresionó en noviembre! El colombiano jugó un papel clave, especialmente en la espectacular victoria por 2-1 a domicilio en la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El delantero marcó los dos goles del Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes, antes de recibir una tarjeta roja por una falta sobre Achraf Hakimi“, resalta el club.

Y añade sobre las votaciones: "En la votación entre la afición del campeón alemán, el delantero de 28 años obtuvo una clara mayoría de votos con un rotundo 48,8 %. Esto lo colocó por delante de sus compañeros Lennart Karl(21,7 %) y Michael Olise (6,3 %), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente. Para Luis Díaz, fue su primer premio como Jugador del Mes del FC Bayern. Sin embargo, el colombiano también tuvo motivos para celebrar en noviembre, al ganar el premio al Gol del Mes del FC Bayern por su gol contra el Union Berlín. ¡Que Lucho reciba muchos más elogios!"

Su golazo ante el Unión Berlín, también convertido durante el mes de noviembre y que le terminó dando la vuelta al mundo, ya había sido elegido por la Bundesliga como el mejor del mes en el campeonato alemán.