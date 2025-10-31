Vincent Kompany elogia la capacidad física de Luis Díaz: “No necesita descansar”

Luis Díaz es uno de los jugadores del Bayern Múnich que ha disputado todos los partidos del club en la presente temporada. El extremo colombiano, además, es uno de los dos futbolistas del club que ha marcado en todas las competencias con los bávaros, junto a Harry Kane.

Díaz no ha tenido ningún inconveniente físico para estar jugando como inicialista con el club alemán, algo que destacó y celebró el entrenador Vincent Kompany, quien reconoció la resistencia del colombiano y aseguró que no necesita descanso.

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Bayer Leverkusen de este sábado, a las 12:30PM (hora colombiana), por la fecha 9 de la Bundesliga, el entrenador belga se refirió a la condición física del colombiano.

“Tenemos una ligera ventaja porque está acostumbrado a esta máxima intensidad. A lo largo de su carrera ha jugado con frecuencia tres partidos seguidos. Parece estar en plena forma y no hay indicios de que necesite descansar. Es humano, así que puede suceder”, comentó sobre su estado Kompany.

El entrenador del Bayern Múnich añadió: “Con 27 años, Lucho está en su mejor momento para afrontar este ritmo, pero si necesita un descanso, tenemos opciones disponibles. Por ahora, sin embargo, parece tener muchas ganas de jugar”.

Números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz ha disputado los 14 partidos del Bayern Múnich en la presente temporada, registrando ocho goles marcados y cinco asistencias.