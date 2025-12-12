La revolución sostenible de la panela que está transformando el campo colombiano

La historia de Fernando Heincke comenzó con un rechazo universitario. Su proyecto para comercializar panela fue desestimado por considerarse poco innovador y destinado a un “producto para pobres”. Esa desilusión, lejos de frenarlo, lo impulsó a construir una visión que hoy lidera una transformación profunda del sector panelero.

Su conexión con ese producto nació por casualidad, en un evento en Villeta, donde descubrió que este es la segunda fuente de empleo del agro, presente en 29 departamentos y sustento de 350.000 familias. Desde entonces se propuso diseñar un modelo justo, sostenible y rentable.

Del fracaso inicial al nacimiento de Heincke Group

La primera apuesta de Fernando Heincke fue María Panela, una empresa de bebidas que funcionó durante siete años. Sin embargo, el modelo no generaba impacto en los paneleros, pues su volumen de compra era insuficiente para transformar el sector. Aunque compraba a buen precio, no lograba dinamizar la cadena productiva.

Meses más adelante, y sin pensar en abandonar su idea, Heincke replanteó todo. En 2017, junto con su esposa, creó Heincke SAS BIC, emprendimiento enfocado en exportar panela en distintas presentaciones. A pesar de los desafíos económicos y de una pandemia, la empresa creció hasta convertirse en Heincke Group, un grupo certificado como Empresa B Corp y Sociedad BIC, con altos estándares sociales, ambientales y económicos.

De esa manera, hoy trabaja con 23 plantas en ocho departamentos y sus aliados campesinos cosechan más de 13.700 toneladas de caña al año. Además, ha diversificado su oferta a barras de cereal, sales, café, frutos secos y sacha inchi.

Innovación agrícola, comercio justo y expansión internacional

Heincke Group construyó en 2023 un complejo industrial en la zona franca de Facatativá que permite le permite realizar procesos de transformación, empaque y almacenamiento para terceros. Actualmente, 52% de su mercado es internacional, y su cadena productiva genera 1.180 empleos directos e indirectos.

En ese sentido, uno de los pilares del éxito ha sido establecer redes cortas de abastecimiento, donde el 95% de productores está a menos de 250 km. Además, a parte de comprar materias primas, transfieren conocimiento en calidad, agroecología e inclusión productiva, tanto así que, el 48,5% de las compras provienen de empresas lideradas por mujeres.

Por otro lado, en alianza con Amplo, Heincke creó el programa “Del campo para el mundo”, que impulsa emprendimientos rurales, especialmente en municipios PDET. Hasta ahora, esta iniciativa ya benefició a 2.400 familias y 17 empresas.

En complemento, la innovación también distingue al grupo. El trabajo conjunto de los integrantes de Heincke Group desarrolló tecnologías que aumentan hasta 12 veces el rendimiento en procesos como el deshidratado. Para hacerlo, utilizan una tecnología infrarroja, que emula al sol y reemplaza el gas. De esta forma, expanden la innovación al campo con insumos sostenibles que mejoran la productividad sin afectar los suelos.

Con todo, a pesar de su rechazo inicial y un fracaso empresarial, Heincke demuestra que la panela tiene potencial global. Su visión ha construido un ecosistema que impulsa la economía rural, dignifica a los campesinos y moderniza uno de los productos más tradicionales del país.

