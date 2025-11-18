Conozca el nuevo empaque innovador de Arroz Zulia: está hecho de piedra

Colombia

En un mundo en donde el cambio climático y la contaminación por plásticos desafían a cada industria, Coagronorte decidió no quedarse atrás. Su marca insignia, Arroz Zulia, dio un paso firme hacia la sostenibilidad adoptando un empaque hecho parcialmente de piedra, una alternativa revolucionaria que combina innovación, responsabilidad ambiental y eficiencia.

¿Cómo se logró el desarrollo de este empaque?

A través de una alianza estratégica con OKEANOS, empresa internacional especializada en materiales sostenibles, se logró desarrollar un empaque elaborado con carbonato de calcio, un componente natural extraído de piedra en Guarne, Antioquia.

Este material, cuidadosamente tratado y procesado, permite reducir de forma significativa el uso de plástico tradicional, sin comprometer la calidad ni la seguridad del producto.

¿Cómo se hace?

La fabricación del nuevo empaque se realiza en colaboración con Plasmar, empresa que ha adaptado sus procesos para integrar este compuesto innovador.

Gracias a esta iniciativa, se logra una disminución considerable en las emisiones de CO₂ asociadas al envasado, consolidando un impacto ambiental positivo a lo largo de toda la cadena de valor.

Este empaque no solo es resistente y funcional, también envía un mensaje contundente: es posible producir con conciencia ambiental, generando soluciones que pueden escalar y replicarse en otras industrias.

El compromiso de Arroz Zulia

Arroz Zulia, con más de 50 años presente en los hogares colombianos, reafirma así su compromiso con el planeta, con los productores del campo y con los consumidores que valoran el equilibrio entre calidad y responsabilidad.

Con esta acción, Coagronorte no solo responde a los desafíos globales, sino que se posiciona como un actor clave en la transformación sostenible del agro colombiano.