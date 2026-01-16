Especiales

Cuatro líderes que están transformando los territorios desde la memoria, la ciencia y el deporte

Desde Buenaventura hasta el Guaviare, estas cuatro voces demuestran que los nuevos liderazgos nacen en los territorios y crecen al ritmo de la comunidad.

Tatiana Muñoz, una de los 100 Nuevos Líderes de Colombia. | Foto: Cortesía

El especial de los 100 Nuevos Líderes de Colombia de Caracol Radio y Prisa Media puso en el centro la fuerza de las comunidades y de quienes las sostienen día a día. Dentro de la conversación, se destacaron las iniciativas de Deyson Quejada, en Buenaventura, que transforma el deporte en una alternativa real frente a la violencia; Tatiana Muñoz, en el Guaviare, que lleva la robótica y el pensamiento científico a comunidades históricamente olvidadas; Alirio González, que reconstruye la memoria comunitaria a través del audiovisual; y Juana Ruíz que trabaja desde la formación y los procesos comunitarios para preservar tradiciones y crear entornos protectores para las juventudes.

Sus trayectorias, aunque diversas en origen, se unen por la convicción de que es posible transformar el país desde lo local y revelan un punto en común: el liderazgo se construye todos los días. Ya sea desde una cancha, un laboratorio, un salón comunitario o un proceso cultural, estas experiencias confirman que la educación, la innovación y la memoria son herramientas capaces de crear futuros desde los territorios.

Escuche el capítulo completo aquí:

