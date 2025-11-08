El ICA confirmó que Colombia exportará piña a Brasil

Excelentes noticias para Colombia. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció que Brasil, uno de los mercados más grandes de la región, autorizó la importación de piña fresca producida en Colombia.

Esta decisión se dio luego de un largo proceso técnico iniciado en 2018, que incluyó análisis de riesgo, visitas técnicas y acuerdos sanitarios entre ambos países.

La aprobación fue oficializada, la semana pasada, durante un encuentro entre Luís Rua, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura de Brasil y Paula Andrea Cepeda, gerente general del ICA.

La gerente también anunció que ya son cinco las empresas colombianas que han manifestado interés en exportar piña a Brasil, incluyendo productores ubicados en el Valle del Cauca y Urabá, pues nueva oportunidad comercial fortalece la competitividad del sector agropecuario, amplía mercados y genera empleo rural.

La entidad continuará acompañando a los productores interesados en cumplir con los requisitos de exportación establecidos por Brasil.