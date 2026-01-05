Cuatro Nuevos Líderes de Colombia comparten sus claves para crear emprendimientos exitosos

El emprendimiento fue el centro de la primera entrega del especial radial de 100 Nuevos Líderes de Colombia, de Caracol Radio. En esta oportunidad José Ricardo Betancur, cofundador de Vector Foods; Valentina Agudelo, creadora de Salva Health; María Carolina Angulo, fundadora de Lök Foods y Wilder Zapata, creador de Action Black compartieron con los colombianos las motivaciones, dudas y retos que han superado en esa senda por crear empresa en el país.

Para ellos, la clave está en una mentalidad resiliente que, entre otras cosas, se soporta en la capacidad de crear nuevos procesos, replantear paradigmas y, sobre todo, construir alianzas capaces de garantizar la sostenibilidad de sus proyectos.

Escuche el capítulo completo, aquí: