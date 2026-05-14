Asesinan en Jamundí a Claribel Moreno, madre de joven desaparecida en Cartagena en 2021 - Foto Redes Sociales

En el sector de Río Claro, zona rural de Jamundí, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer sobre la vía que conduce hacia el corregimiento de Robles.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue hallada aproximadamente 300 metros después del puente de Río Claro. Las autoridades señalaron que se movilizaba en motocicleta cuando fue atacadas a disparos.

La mujer asesinada fue identificada como Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven reportada como desaparecida desde el año 2021 en Cartagena.

Claribel Moreno había liderado durante los últimos años la búsqueda de su hija y había denunciado amenazas y atentados en su contra a través de redes sociales.

Además, había revelado que una de sus hijas habría salido del país debido a las amenazas recibidas.

“Nunca voy a dejar de buscar a mi hija hasta encontrarla y que se haga justicia”, había expresado durante la búsqueda de su hija.

Información preliminar indica que la mujer habría recibido cuatro impactos de bala durante el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio ocurrido en zona rural de Jamundí.