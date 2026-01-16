4 de los 100 Nuevos Líderes de Colombia dan sus claves para el cuidado rentable de la naturaleza

Fidel Franco, durante la presentación oficial de los 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025. | Foto: Caracol Radio

Cuatro de los 100 Nuevos Líderes de Colombia dan sus claves para el cuidadorentable de la naturaleza

Enilda Jiménez, fundadora de la Reserva Natural Surikí; Josefina Klinger, directora de la organización Mano Cambiada; Pablo Palacios, científico experto en anfibios; y Alberto Gómez, director del Jardín Botánico del Quindío, conversaron sobre el futuro de los ecosistemas colombianos y las rutas que puede tomar el país para beneficiarse de las potencialidades económicas que este ofrece.

Para ellos, seleccionados como parte de los 100 Nuevos Líderes de Colombia, es fundamental conocer a profundidad los ecosistemas nacionales con el fin de entender cómo cuidarlos y aprovecharlos de manera sostenible. En esa tarea, coinciden, es vital involucrar a las comunidades.

Escuche a continuación cómo proponen hacerlo: