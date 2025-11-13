Fenalce entrega 33.400 kilos de semillas mejoradas a pequeños cultivadores

Al menos 10.000 familias del Tolima dependen de la producción del fríjol. / Caracol Radio

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) entregó 8.400 kilos de semillas mejoradas de maíz y 25.000 kilos de frijol caupí a 1.670 pequeños agricultores en nueve departamentos del país, como respuesta a las dificultades ocasionadas por el clima y la volatilidad de precios.

Estas entregas se realizan a través de los proyectos “Fomento a la siembra de maíz como alternativa de rotación y asocio sostenible en agrosistemas sustentables” y “Fomento al cultivo de fríjol caupí en la pequeña agricultura familiar y comunitaria de la costa caribe colombiana”﻿, financiados por el Fondo Nacional de Cereales y el Fondo Nacional de Leguminosas.

Además de la entrega de semillas, los productores reciben acompañamiento técnico para mejorar sus procesos productivos.

El gerente de Fenalce, Arnulfo Trujilo destacó la importancia del maíz como alternativa para la seguridad alimentaria y la economía nacional, al ser un cereal altamente importado. Por ello, el proyecto busca fortalecer la producción sostenible en sistemas de rotación y asociaciones agrícolas.

Sobre el frijol caupí, Trujillo resaltó su creciente relevancia en la alimentación diaria de la región Caribe, pasando de ser un plato tradicional de Semana Santa a un alimento de consumo habitual, lo que amplía su valor nutritivo y económico para las familias campesinas.

Los departamentos beneficiados incluyen Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Huila, Tolima, Atlántico, Magdalena y Guajira, consolidando un esfuerzo para fortalecer la agricultura familiar frente a desafíos climáticos y de mercado.