Líderes de la sociedad civil hablan sobre democracia en la presentación de los 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025. | Foto: Caracol Radio

Liderazgo de la sociedad civil: la clave para la defensa de la democracia en 2026

La protección del derecho al voto y a ser elegidos en un marco de transparencia, juego limpio, seguridad y un esfuerzo sincero por transformar positivamente el desarrollo del país, será tema clave este año, en el que Colombia se alista para escoger un nuevo Senado y, claro, un nuevo presidente de la República. Bien los saben cuatro de los 100 Nuevos Líderes de Colombia, que participan en la segunda entrega del especial radial de Caracol.

En esta conversación con Roberto Pombo, director editorial de Prisa Media, participan Iris Marín, defensora del Pueblo; Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho; Lucía Amaya, vocera de la Veeduría Todos por Medellín y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Escuche el capítulo completo, aquí: