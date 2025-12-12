Conozca el formato de gimnasios colombianos que está redefiniendo la forma de entrenar

Wilder Zapata Torres se crio, en la década de los noventa, en uno de los barrios más peligrosos de Medellín, en la comuna nororiental. En medio de ese difícil contexto usó la disciplina y el deporte como fuente de crecimiento personal.

Con esa convicción como estandarte estudió su educación media exitosamente y por ello accedió a distintas becas para, pasados los años, formarse como Comunicador Social en la Universidad de Antioquia.

Por esos años, en pleno desarrollo de la década del año 2000, el formato televisivo de los reality show se tomó las noches de los colombianos. En varios de los principales canales abiertos podían verse algunas de esas propuestas de entretenimiento, en formato tipo “Gran Hermano” (sí, como la novela de George Orwell), en tal caso, Zapata no era ajeno a ese boom.

Su interés en esas temáticas fue tanto que para poder graduarse en su carrera diseñó su propio programa tipo reality, pero en un formato un poco diferente, este incluía un héroe, una princesa en peligro y un tipo malo haciendo oposición.

Así las cosas, en 2013, fue a Europa para realizar una maestría. Cuando volvió al país, confiado en su amplio conocimiento en realities se presentó al Desafío Marruecos; su certeza interior no se equivocaba, efectivamente ganó y con todas las de la ley, pues se hizo acreedor a 600 millones de pesos.

De ganador de reality a fundador del gimnasio Action Fitness

En los días que estuvo en España se entrenó en los gimnasios de bajo costo que funcionaban en ese país y ahí tuvo la idea de emular ese formato de entrenamiento en Colombia. Así lo hizo y en 2015 con unos amigos crearon la primera cadena de entrenamiento de bajo costo en el país, con sedes en barrios populares.

Ahora bien, en su interior, por esa época, permanecía aquel niño que creció en condiciones adversas, en medio de la violencia, y por ello la sede inicial de su empresa la abrieron en el barrio Manrique. Treinta días de la membresía de Action Fitness valía 39.900 pesos, una tarifa muy exitosa que, más allá de los dividendos económicos, le permitió cambiar la vida de muchos jóvenes que encontraron en las pesas una sana distracción.

Desde entonces, el ascenso fue trepidante, en 18 meses ya tenían cuatro sedes operando y tras endeudarse un poco llegaron a inaugurar ocho, en fin, para resumir, nuevas inversiones les permitieron llegar a tener 21 gimnasios en toda Colombia.

Action Black y una nueva forma de entrenar en un gimnasio

Como a muchos, en 2020 a Zapata también le tocó hacer frente a la pandemia. En ese periodo logró sostenerse económicamente fusionándose con Smart Fit, allí ejerció de CEO, aunque después perdería la marca. En medio de esa incertidumbre también tuvo un tiempo de parar, respirar y analizar su trayectoria.

En esas disertaciones concluyó que, más allá del aislamiento obligatorio, que además era temporal, había algo que hacía que las personas se retiraran de los gimnasios, con eso mente construyó un esquema que integra neurociencia, tecnología y entretenimiento con el objetivo de mantener a los usuarios enfocados y comprometidos.

De esta forma Action Black vio la luz bajo una filosofía de “lujo accesible”. Su concepto fue tan novedoso que rápidamente se convirtió en el ápice de la industria y logró un hito al tener una tasa de deserción de apenas el 3%.

Así y con poco más de 5 años desde su apertura, Action Black ya tiene sucursales en Nueva York, Madrid, Río de Janeiro, Ciudad de México y Guadalajara, además de estar muy cerca de abrir varias en China.

Actualmente hay 50.000 personas con esa membresía vigente y la empresa tiene un valor de mercado de 24 millones de dólares, según los datos de Zapata. Aún así, él planea impulsar más su crecimiento con una ambiciosa inversión de 20 millones de dólares que ejecutará en los siguientes tres años.

Lea también: Katherine Tapia: de patrullar con el Esmad a brillar como arquera mundial en el Palmeiras

La apuesta de Wilder Zapata por el ejercicio como motor de cambio social es un ejemplo disruptivo de lo que el deporte puede hacer en sociedades con entornos sociales difíciles, como decía Truman Capote: “La disciplina es la parte más importante del éxito”.

Sobre Wilder Zapata en la política: El movimiento ‘Creemos’ presento más de 800.000 firmas para inscribir sus listas al Congreso en 2026