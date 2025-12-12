Incremento del salario mínimo 2026: ¿Cuál es la nueva fecha clave para lograr el acuerdo?

Llega el momento en el año en el que las discusiones por el incremento del salario mínimo cobran mayor relevancia en la vida pública. El debate sigue álgido entre centrales obreras y empresarios y se han visto marcadas diferencias entre las propuestas enarboladas por sendos bandos.

Así las cosas, pese al optimismo del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha intentado incluso limar asperezas con la agremiación de Fenalco, el tiempo es cada vez más corto.

El plazo límite está ahora más cerca y el Gobierno anunció, además, un cambio en el calendario que nos trae una nueva fecha clave para llegar por primera vez a una concertación luego de los últimos 2 años por decreto: el 15 de diciembre.

¿Por qué el 15 de diciembre es la nueva fecha clave para el incremento del salario mínimo?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, principal portavoz del ejecutivo en la Comisión de Concertación del Salario Mínimo, anunció un cambio fundamental en el calendario que se tenía planteado desde finales de noviembre para las negociaciones.

En ese sentido, el Gobierno anunció que se pospone la jornada de concertación que estaba pactada para este viernes 12 de diciembre, la cual pasa a realizarse el próximo lunes 15 a partir de las dos de la tarde.

De esta manera, la jornada termina cobrando aún más importancia, dado que marca también el último plazo legal que tienen las tres partes para llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo.

Pese a la premura, Sanguino se ha mostrado positivo ante los posibles resultados de esta sesión, la cual será antecedida por una audiencia pública para dar a conocer a la ciudadanía en general el estado de las negociaciones.

Dicha audiencia se llevará a cabo el mismo lunes 15 de diciembre, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. en la Universidad Nacional de Colombia.

Invito a toda la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública: hablemos del salario mínimo 2026 en Colombia 🇨🇴.



Invito a toda la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública: hablemos del salario mínimo 2026 en Colombia 🇨🇴.

Su participación es fundamental para fortalecer el diálogo social, pilar democrático que hemos promovido desde el Gobierno del Cambio. Cada voz cuenta y aporta a la…

Salario mínimo 2026: ¿Habrá concertación?

El ministro Sanguino ha destacado en varias oportunidades que, pese a las diferencias entre las propuestas y la reticencia de Fenalco a participar de las negociaciones, no hay rupturas en la mesa de concertación y espera se pueda lograr un acuerdo en esta ocasión.

Aun así, desde los sindicatos y centrales obreras han enunciado que solo habrá disposición para discutir el 16 % propuesto para el incremento, si el empresario decide aumentar el suyo, al menos a dos dígitos. Hasta el momento la propuesta de los empresarios se ubica en el 7,21 %.

Con el aumento propuesto por las centrales, el salario se ubicaría en $ 1′650.680; con el de los empresarios, quedaría en $ 1′528.598. El auxilio de transporte subiría 232.000 o 214.420 respectivamente.