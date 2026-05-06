RappiPay lanza “RappiPréstamos Aliado

La Superintendencia de Industria y Comercio requirió a las plataformas Rappi, Ubert Eats, Ifood y Domicilios.com para verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Foto: Getty Images( Thot )

En un movimiento estratégico para fomentar la inclusión financiera en el país, RappiPay anunció el lanzamiento de RappiPréstamos Aliados, una nueva línea de crédito diseñada exclusivamente para los más de 35.000 comercios que operan en la plataforma Rappi.

De acuerdo con la compañía esta iniciativa busca alcanzar a 24,000 negocios, facilitando el acceso a capital en un mercado donde menos del 20% de las microempresas cuentan con financiación formal.

El nuevo producto ofrece créditos de libre inversión, 100% digitales, con desembolsos en minutos y montos que van desde los $1,8 millones hasta los $61,3 millones de pesos. A diferencia de los modelos bancarios tradicionales, RappiPay utiliza el historial de ventas y el comportamiento transaccional de los comercios dentro del ecosistema de Rappi para otorgar ofertas preaprobadas.

Una de las ventajas competitivas de esta solución es su esquema de pago: las cuotas se recaudan automáticamente a través de un porcentaje de las ventas diarias generadas en Rappi. Según la entidad, esto permite que las obligaciones financieras del aliado comercial se ajusten de manera orgánica a su flujo de caja real, brindando mayor flexibilidad durante periodos de ventas variables.

Paolo Di Marco, CEO de RappiPay, destacó que este lanzamiento es fruto de un análisis profundo de las necesidades de sus aliados: “Analizamos principalmente la información transaccional y el comportamiento de los comercios dentro del ecosistema Rappi, lo que nos permite entender con mayor precisión sus necesidades de financiamiento”. Con este enfoque, la fintech busca ofrecer procesos más ágiles y plazos de hasta 24 meses con tasas competitivas que inician desde el 17,4% E.A.