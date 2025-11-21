Salario mínimo 2026: gobierno publica calendario de negociaciones para definir su incremento

El gobierno presentó el cronograma de la mesa de concertación que definirá el monto del salario mínimo de 2026, el cuál inicia el próximo primero de diciembre, con su instalación.

En este espacio el DANE, realizará la presentación del PIB hasta el tercer trimestre de 2025, también se pondrá sobre la mesa, las cuentas nacionales de transferencias y el mercado laboral.

Serán 15 días en los que el gobierno, empresarios, centrales obreras, el Banco de la República y el Dane, realizarán diferentes presentaciones, proyecciones, socializarán sus propuestas y llevarán a cabo varias sesiones para estudiar las salvedades, hasta que se logre un acuerdo.

En caso de no llegar a un consenso, se realizarán jornadas de concertación extraordinarias, hasta el 29 de noviembre, mientras que el 30 de diciembre, será la fecha límite que se dispondrá, para que el gobierno establezca un aumento por decreto, en caso de no llegar a un acuerdo.

Por otro lado, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que en los próximos días, se evaluará cuál será la estrategia de negociación y propuesta del gobierno para del incremento del salario mínimo.

“Eso lo haremos, recibiendo la información del DANE, la información de Hacienda, la del Banco de la República principalmente, y el 27 de noviembre, conoceremos los resultados del DANE en materia de productividad”, señaló el ministro.

Calendario de negociación para Salario Mínimo 2026