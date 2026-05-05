Nu devolverá el 4 X1.000 a personas que inviertan dinero nuevo en CDT: esta es la razón

La fintech Nu Colombia denunció que hace 500 días debió implementarse la exención del impuesto del 4x1.000 que debió entrar a regir en diciembre de 2024 y aún no se ha implementado.

Ante eso, anunció que regresará en beneficio el equivalente al 4x1000 sobre el dinero nuevo que las personas inviertan en CDTs Nu entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.

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¿A quiénes aplica?

El beneficio aplica sobre el monto que el cliente aumente en CDTs Nu frente al que tenía al cierre del 4 de mayo de 2026.

Ese aumento puede provenir de dinero nuevo traído desde otras entidades financieras o de la Cuenta Nu, siempre que se invierta en un CDT Nu.

Para participar, la persona debe inscribirse en la campaña haciendo clic en el botón “Quiero participar” en la app de Nu dentro de la vigencia.

El valor equivalente al 4x1000 se abonará en la Cuenta Nu.

¿Por qué no ha entrado a regir la exención?

Pese a que la Ley 2277 de 2022 estableció que se permitirían múltiples cuentas exentas del GMF (4x1.000), el sistema financiero colombiano aún no ha implementado la medida.

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Con esto buscaban eliminar la obligación de concentrar la vida financiera en un solo banco para evitar el cobro del 4x1000. Sin embargo, la falta de articulación entre actores públicos y privados ha impedido que el beneficio llegue a los ciudadanos.

De hecho, aunque los bancos han dicho que están listo, y algunas cooperativas también el lío sigue siendo que se defina solo una pasarela de pagos, pero por ahora, las cooperativas eligieron a una empresa y los bancos a otra.

Entre tanto, el Gobierno no ha aclarado este asunto y la ley no ha entrado a regir.

¿Por qué eliminar el 4x1.000?

Según Nu, el 4x1000 podría costarle a un colombiano hasta $800.000 pesos al año y funciona como una barrera que impide la libre movilidad financiera. Mientras este impuesto siga operando sin la exención múltiple que la ley ya ordenó, millones de personas permanecen vinculadas a una sola entidad, independientemente de si existen opciones con mejores condiciones de ahorro, rendimiento o servicio.

“501 días es demasiado tiempo para que una ley aprobada siga sin ejecutarse. Los colombianos merecen poder elegir dónde poner su dinero sin que un impuesto los penalice por hacerlo. En Nu decidimos no esperar más y actuar para que las personas recuperen su libertad financiera. Hacemos un llamado al sector para sentarnos a la mesa y encontrar, mediante una conversación constructiva, cómo eliminar las barreras que hoy le impiden a los clientes elegir, en pro de un sistema más justo para todos”, afirmó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia.