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05 may 2026 Actualizado 19:01

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🔴 EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid HOY: siga acá la transmisión de partidazo por Champions

Los españoles buscan su cuarta final, los ingleses la segunda.

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¡Se define el primer clasificado a la final de la Champions League 2025-2026! Arsenal y Atlético de Madrid disputan el partido de vuelta de las semifinales, que en la ida dejó un empate 1-1 gracias a los goles de Victor Gyokeres y Julián Álvarez.

El Atlético aspira a la cuarta final de la Copa de Europa de su historia, la tercera con Simeone. A nadie le costó tanto ser campeón. Ni nadie, quizá, lo sufrió tanto. Las derrotas de 1974, 2014 y 2016 rememoran el dolor, pero también alimentan la pasión y la ambición del equipo, el club y el hincha.

Los Gunners, que ya perdieron en la misma ronda el año pasado ante el Paris Saint-Germain, quieren retornar a una final de Champions, competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Arsenal vs. Atlético de Madrid, partido de vuelta de las semifinales de Champions League!

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