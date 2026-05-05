🔴 EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid HOY: siga acá la transmisión de partidazo por Champions
Los españoles buscan su cuarta final, los ingleses la segunda.
¡Se define el primer clasificado a la final de la Champions League 2025-2026! Arsenal y Atlético de Madrid disputan el partido de vuelta de las semifinales, que en la ida dejó un empate 1-1 gracias a los goles de Victor Gyokeres y Julián Álvarez.
El Atlético aspira a la cuarta final de la Copa de Europa de su historia, la tercera con Simeone. A nadie le costó tanto ser campeón. Ni nadie, quizá, lo sufrió tanto. Las derrotas de 1974, 2014 y 2016 rememoran el dolor, pero también alimentan la pasión y la ambición del equipo, el club y el hincha.
Los Gunners, que ya perdieron en la misma ronda el año pasado ante el Paris Saint-Germain, quieren retornar a una final de Champions, competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.
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Viva el minuto a minuto de Arsenal vs. Atlético de Madrid
El líder de la Premier, por la final en Europa
Así llegaba Simeone al Emirates
Julián Álvarez, titular con los españoles
Listo el XI del Arsenal
Todo listo para el juego en Londres
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Arsenal vs. Atlético de Madrid, partido de vuelta de las semifinales de Champions League!